Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Venezuela e EUA formalizam parceria energética de longo prazo

Acordo prevê cooperação em petróleo, gás, mineração e energia elétrica

Delcy Rodríguez: presidente interina da Venezuela afirmou que pacto energético pode auxiliar que os dois países superem suas diferenças por meio da diplomacia política (Miraflores Palace/Reuters)

Delcy Rodríguez: presidente interina da Venezuela afirmou que pacto energético pode auxiliar que os dois países superem suas diferenças por meio da diplomacia política (Miraflores Palace/Reuters)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 06h13.

Venezuela e Estados Unidos estabeleceram uma “parceria produtiva de longo prazo” em matéria energética, envolvendo petróleo, gás, mineração e energia elétrica, anunciou nesta quarta-feira, 11, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, junto com o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, após uma reunião privada em Caracas.

No Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, Rodríguez afirmou que a nova parceria deve “se tornar o motor da relação bilateral” e que a agenda energética será “produtiva, eficaz, benéfica para ambos os países e complementar”. A presidente interina não detalhou o prazo do acordo, mas destacou que Venezuela e Estados Unidos mantêm relações energéticas há mais de um século e meio e que trabalharão para avançar “sem dificuldades e sem contratempos”.

Rodríguez afirmou ainda que espera que os dois países superem suas diferenças por meio da diplomacia política, energética e de diálogo. Também estiveram presentes autoridades venezuelanas, como a ministra da Economia e Finanças e o vice-presidente econômico.

A visita de Wright ocorre duas semanas após uma reforma legal na Venezuela que abriu o setor de petróleo ao investimento estrangeiro e depois que o Departamento do Tesouro dos EUA relaxou restrições para que petroleiras americanas operem no país.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos classificou a chegada de Wright como “histórica” e disse que ele visitará campos petrolíferos para observar como o acordo energético “está promovendo a paz e a prosperidade”.

*Com informações da EFE 

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Coreia do Norte pode preparar filha de Kim Jong-un para sucessão, diz agência

Secretário de Energia dos EUA se reúne com Delcy Rodríguez

Trump insiste em negociações com o Irã após encontro com Netanyahu

Zelensky diz que eleições na Ucrânia ocorrerão apenas com 'um cessar-fogo'

Mais na Exame

Mercados

C&A sobe 23% após tombo em janeiro e tenta virar o jogo no Ibovespa

EXAME Agro

No retorno de Trump, pedidos de falência no agro dos EUA crescem 46% em 2025

Ciência

Ursos hibernam? O que acontece com o corpo do animal no inverno

Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: programação de quinta-feira, 12, horários e onde assistir