Trump determina que Pentágono compre energia de usinas a carvão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou nesta quarta-feira, 11, que o Pentágono compre eletricidade gerada por centrais térmicas a carvão, em uma nova iniciativa para impulsionar a indústria, que perdeu espaço nos últimos anos.

O decreto foi assinado na Casa Branca, durante cerimônia com a presença de mineradores. O texto orienta o Departamento de Defesa a firmar acordos de longo prazo para o fornecimento de energia produzida a partir do carvão, com o objetivo de assegurar que instalações militares e locais considerados essenciais à defesa nacional tenham fornecimento ininterrupto.

Durante o evento, Trump afirmou que o carvão é “essencial para a segurança nacional”. O presidente é crítico das energias renováveis, especialmente da eólica, que considera pouco confiável.

A produção de carvão nos Estados Unidos recuou de forma significativa nos últimos 15 anos, à medida que a matriz energética passou a priorizar gás natural e fontes renováveis, consideradas mais baratas e menos poluentes.

*Com informações da AFP