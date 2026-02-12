Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump determina que Pentágono compre energia de usinas a carvão

Decreto prevê acordos para garantir fornecimento contínuo a instalações militares

Carvão nos EUA: Trump assina decreto para que Pentágono compre energia de usinas térmicas (Dhiraj Singh/Bloomberg/Getty Images)

Carvão nos EUA: Trump assina decreto para que Pentágono compre energia de usinas térmicas (Dhiraj Singh/Bloomberg/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 06h54.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou nesta quarta-feira, 11, que o Pentágono compre eletricidade gerada por centrais térmicas a carvão, em uma nova iniciativa para impulsionar a indústria, que perdeu espaço nos últimos anos.

O decreto foi assinado na Casa Branca, durante cerimônia com a presença de mineradores. O texto orienta o Departamento de Defesa a firmar acordos de longo prazo para o fornecimento de energia produzida a partir do carvão, com o objetivo de assegurar que instalações militares e locais considerados essenciais à defesa nacional tenham fornecimento ininterrupto.

Durante o evento, Trump afirmou que o carvão é “essencial para a segurança nacional”. O presidente é crítico das energias renováveis, especialmente da eólica, que considera pouco confiável.

A produção de carvão nos Estados Unidos recuou de forma significativa nos últimos 15 anos, à medida que a matriz energética passou a priorizar gás natural e fontes renováveis, consideradas mais baratas e menos poluentes.

*Com informações da AFP 

Acompanhe tudo sobre:CarvãoEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Casa Branca articula reunião com aliados de Trump na América Latina

Delcy Rodríguez diz que 'em algum momento' viajará aos EUA após acordo energético

Venezuela e EUA formalizam parceria energética de longo prazo

Coreia do Norte pode preparar filha de Kim Jong-un para sucessão, diz agência

Mais na Exame

Casual

A corrida da Adidas para alcançar a parceria de Kim Kardashian com a Nike

Mundo

Casa Branca articula reunião com aliados de Trump na América Latina

Pop

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': entenda o Julgamento dos Sete na nova série de Game of Thrones

Mercados

C&A sobe 23% após tombo em janeiro e tenta virar o jogo no Ibovespa