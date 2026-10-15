PCC e CV são terroristas para o Brasil, mas não nos termos defendidos pelos EUA, diz Lula

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista à TV Globo nesta quinta-feira, 15, que o PCC e o Comando Vermelho são terroristas para as comunidades brasileiras, mas rejeitou o enquadramento adotado pelos Estados Unidos. Lula também disse ter apresentado a Donald Trump uma proposta de cooperação contra o narcotráfico e defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública para ampliar a atuação da União no combate ao crime organizado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 15, em entrevista a TV Globo, que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) são considerados terroristas pelas comunidades brasileiras afetadas pela atuação das facções, mas rejeitou o enquadramento defendido pelo governo dos Estados Unidos.

Segundo Lula, os grupos criminosos aterrorizam a população, mas não se enquadram na concepção de terrorismo que o governo americano pretende adotar.

"O que nós temos consciência é de que aqui no Brasil, tanto o PCC como o Comando Vermelho, são terroristas para a comunidade brasileira, para os bairros brasileiros e para as cidades. Mas não é o terrorismo de Estado que os Estados Unidos querem que seja", afirmou Lula.

A declaração foi dada após o presidente ser questionado sobre a posição do governo brasileiro diante da iniciativa americana de classificar facções criminosas como organizações terroristas.

Lula argumentou que a atuação das facções está relacionada principalmente à obtenção de recursos financeiros por meio de atividades criminosas.

O governo dos Estados Unidos anunciou, em 28 de maio, a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A medida passou a valer em 5 de junho e provocou divergências com o governo brasileiro. Em julho, o Itamaraty alertou, em resposta enviada à Câmara dos Deputados, para o risco de a classificação abrir espaço para ações militares americanas em território nacional.

Lula diz que propôs a Trump cooperação contra o narcotráfico

Durante a entrevista, Lula afirmou que apresentou ao presidente americano, Donald Trump, uma proposta para ampliar a cooperação entre os dois países no enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas.

"Nós oferecemos ao presidente Trump uma proposta de combater o crime organizado, combater o narcotráfico, fazendo tudo aquilo que nós já temos feito de experiência com a Polícia Federal brasileira, levamos por escrito para ele", afirmou.

Segundo Lula, a proposta foi entregue por escrito ao governo americano e utiliza como referência a experiência da Polícia Federal brasileira no combate às organizações criminosas.

O presidente não detalhou, nesse trecho da entrevista, quais medidas seriam adotadas conjuntamente, nem se houve uma resposta formal dos Estados Unidos à proposta.

Lula defende PEC da Segurança Pública e maior atuação da União

Lula também defendeu a PEC da Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição destinada a ampliar a participação do governo federal na coordenação das políticas de segurança e no enfrentamento ao crime organizado. O projeto estava previsto para ser votado nesta quinta-feira, mas foi retirado de pauta.

O presidente afirmou que pretende aumentar a atuação da União em uma área tradicionalmente administrada pelos estados.

"A Constituição brasileira nunca permitiu que a União se metesse na segurança pública, que é todo Estado. Eu agora quero me meter, por isso que nós mandamos a PEC", disse.

Lula afirmou que a proposta busca definir o papel da União no combate ao crime organizado e ampliar a coordenação das ações de segurança pública.

O presidente também mencionou a legislação antifacção, que, segundo ele, prevê o aumento das penas aplicadas a integrantes de organizações criminosas.

Ao defender uma atuação mais rigorosa contra esses grupos, Lula afirmou que pretende garantir proteção à população e ampliar a responsabilização criminal.

"Porque eu quero definir o seguinte: eu quero para um trabalhador, para a comunidade, para o território, o que nós queremos é tranquilidade, segurança e proteção. Para os bandidos, a gente vai querer prisão", afirmou.

Lula ainda criticou a atuação dos governos estaduais no enfrentamento às organizações criminosas e disse que pretende estabelecer de forma mais clara as responsabilidades do governo federal.

"Por isso que eu mandei a PEC, porque eu quero aprovar ela, que realmente tenha segurança pública e definir o papel da União no combate ao crime organizado, porque os estados não tiveram competência de fazer", disse.

As declarações de Lula ocorrem em um contexto de tensão entre seu Governo e a Casa Branca, comandada por Donald Trump. Fontes brasileiras e norte-americanas apontam para a possível intervenção dos EUA nas eleições presidenciais, cujo primeiro turno ocorre neste domingo, 4.