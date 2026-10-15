PCC e CV são terroristas para o Brasil, mas não nos termos defendidos pelos EUA, diz Lula

Lula 2026 (Ricardo Stuckert)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21h36.
Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 21h41.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista à TV Globo nesta quinta-feira, 15, que o PCC e o Comando Vermelho são terroristas para as comunidades brasileiras, mas rejeitou o enquadramento adotado pelos Estados Unidos. Lula também disse ter apresentado a Donald Trump uma proposta de cooperação contra o narcotráfico e defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública para ampliar a atuação da União no combate ao crime organizado.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 15, em entrevista a TV Globo, que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) são considerados terroristas pelas comunidades brasileiras afetadas pela atuação das facções, mas rejeitou o enquadramento defendido pelo governo dos Estados Unidos.
Segundo Lula, os grupos criminosos aterrorizam a população, mas não se enquadram na concepção de terrorismo que o governo americano pretende adotar.
"O que nós temos consciência é de que aqui no Brasil, tanto o PCC como o Comando Vermelho, são terroristas para a comunidade brasileira, para os bairros brasileiros e para as cidades. Mas não é o terrorismo de Estado que os Estados Unidos querem que seja", afirmou Lula.
A declaração foi dada após o presidente ser questionado sobre a posição do governo brasileiro diante da iniciativa americana de classificar facções criminosas como organizações terroristas.
Lula argumentou que a atuação das facções está relacionada principalmente à obtenção de recursos financeiros por meio de atividades criminosas.
O governo dos Estados Unidos anunciou, em 28 de maio, a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A medida passou a valer em 5 de junho e provocou divergências com o governo brasileiro. Em julho, o Itamaraty alertou, em resposta enviada à Câmara dos Deputados, para o risco de a classificação abrir espaço para ações militares americanas em território nacional.
Durante a entrevista, Lula afirmou que apresentou ao presidente americano, Donald Trump, uma proposta para ampliar a cooperação entre os dois países no enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas.
"Nós oferecemos ao presidente Trump uma proposta de combater o crime organizado, combater o narcotráfico, fazendo tudo aquilo que nós já temos feito de experiência com a Polícia Federal brasileira, levamos por escrito para ele", afirmou.Segundo Lula, a proposta foi entregue por escrito ao governo americano e utiliza como referência a experiência da Polícia Federal brasileira no combate às organizações criminosas.
O presidente não detalhou, nesse trecho da entrevista, quais medidas seriam adotadas conjuntamente, nem se houve uma resposta formal dos Estados Unidos à proposta.
Lula também defendeu a PEC da Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição destinada a ampliar a participação do governo federal na coordenação das políticas de segurança e no enfrentamento ao crime organizado. O projeto estava previsto para ser votado nesta quinta-feira, mas foi retirado de pauta.
O presidente afirmou que pretende aumentar a atuação da União em uma área tradicionalmente administrada pelos estados.
"A Constituição brasileira nunca permitiu que a União se metesse na segurança pública, que é todo Estado. Eu agora quero me meter, por isso que nós mandamos a PEC", disse.Lula afirmou que a proposta busca definir o papel da União no combate ao crime organizado e ampliar a coordenação das ações de segurança pública.
O presidente também mencionou a legislação antifacção, que, segundo ele, prevê o aumento das penas aplicadas a integrantes de organizações criminosas.
Ao defender uma atuação mais rigorosa contra esses grupos, Lula afirmou que pretende garantir proteção à população e ampliar a responsabilização criminal.
"Porque eu quero definir o seguinte: eu quero para um trabalhador, para a comunidade, para o território, o que nós queremos é tranquilidade, segurança e proteção. Para os bandidos, a gente vai querer prisão", afirmou.
Lula ainda criticou a atuação dos governos estaduais no enfrentamento às organizações criminosas e disse que pretende estabelecer de forma mais clara as responsabilidades do governo federal.
"Por isso que eu mandei a PEC, porque eu quero aprovar ela, que realmente tenha segurança pública e definir o papel da União no combate ao crime organizado, porque os estados não tiveram competência de fazer", disse.
As declarações de Lula ocorrem em um contexto de tensão entre seu Governo e a Casa Branca, comandada por Donald Trump. Fontes brasileiras e norte-americanas apontam para a possível intervenção dos EUA nas eleições presidenciais, cujo primeiro turno ocorre neste domingo, 4.
Lula afirmou que as duas facções são terroristas para as comunidades brasileiras afetadas pela violência, mas rejeitou o enquadramento defendido pelos Estados Unidos. Segundo o presidente, os grupos criminosos atuam principalmente para obter recursos financeiros.
Sim. Segundo as informações apresentadas na matéria, o governo americano anunciou a classificação em 28 de maio, com efeitos a partir de 5 de junho. A decisão provocou divergências com o governo brasileiro.
Lula argumenta que as facções brasileiras têm como principal objetivo a obtenção de dinheiro por meio de atividades criminosas. O Itamaraty também alertou para o risco de a classificação abrir espaço para ações militares dos Estados Unidos em território brasileiro.
O presidente afirmou ter encaminhado por escrito uma proposta de cooperação bilateral para combater o crime organizado e o narcotráfico, utilizando a experiência da Polícia Federal brasileira. Lula não detalhou as medidas previstas nem informou se houve resposta formal dos Estados Unidos.
A proposta busca ampliar a participação da União na coordenação das políticas de segurança pública e definir de forma mais clara as responsabilidades do governo federal no combate ao crime organizado. Segundo a matéria, a votação estava prevista para esta quinta-feira, 15, mas foi retirada de pauta.
O presidente criticou a atuação dos governos estaduais no enfrentamento às organizações criminosas e defendeu maior participação federal. Lula afirmou que pretende garantir mais segurança à população e ampliar a responsabilização criminal dos integrantes de facções.