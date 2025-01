Cybertruck da Tesla tem caçamba estilo 'cofre' que escondeu sistema de detonação; conheça o veículo

O polêmico carro da Tesla Cybertruck já viralizou nas redes sociais pelo seu preço, formato inusitado e suposta blindagem “imbatível”. Mas, dessa vez, o carro foi alçado às manchetes dos principais jornais do mundo por causa da explosão de uma unidade que estava estacionada na entrada do Trump International Hotel, em Las Vegas.

Segundo a rede americana CNN, autoridades acreditam que fogos de artifício, galões de gasolina e combustível de acampamento estavam conectados a um sistema de detonação controlado pelo motorista do carro, que morreu no incidente.

O carro tem uma caçamba estilo 'cofre' que pode ter escondido esse sistema de detonação.

Como é o Cybertruck

Avaliado no Brasil em R$ 1,5 milhão, o carro começa a ser vendido nos Estados Unidos por US$ 74.490 na versão mais simples. Já a versão mais completa, chamada de Cyberbeast, é vendida por US$ 94.490 e promete resistir a disparos de balas 9mm, segundo o fabricante.

Desde que o gigante elétrico começou a sair da fábrica da Tesla, em novembro passado, sua forma geométrica de bordas rígidas tem provocado reações de amor ou ódio. A aparência angular e minimalista da Cybertruck chama atenção pelo uso de aço inoxidável ultrarresistente.

Apesar das formas ousadas do lado de fora, o interior é considerado “básico”, com um design limpo incrementado com telas touch e um enorme teto solar que cobre toda a superfície sobre a cabeça dos condutores. O carro também é equipado com software de direção autônoma da Tesla.

Um diferencial da "caminhonete do futuro" é o espaço no capô para guardar itens, como se fosse um porta-malas extra. A traseira do veículo, que ganhou destaque por conta da explosão na porta do hotel de Trump, abriga uma caçamba em formato de “cofre”. Com 1,98 metros de comprimento, ela oferece 2.831 litros de espaço de carga, sendo coberta por uma persiana retrátil motorizada que protege os objetos armazenados.

Essa cobertura, resistente a peso e intempéries, adiciona um nível de segurança incomum para as picapes tradicionais, que têm o compartimento aberto. Além disso, a caçamba inclui tomadas elétricas e um compressor de ar integrado, tornando o veículo ideal para trabalhos pesados e aventuras ao ar livre. Essas tomadas, segundo as investigações, podem ter sido usadas para ativar o sistema de detonação que estava na caçamba do veículo.

Com opções de motor único, duplo ou triplo, a Cybertruck oferece tração traseira ou integral e promete aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos na configuração mais potente. A autonomia varia entre 400 e 800 quilômetros, dependendo da versão.