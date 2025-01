O que é 'Turo', aplicativo que foi usado para ataques em Nova Orleans e Las Vegas

A Turo, uma plataforma de aluguel de carros frequentemente descrita como o "Airbnb dos carros", está sob escrutínio após ter sido supostamente envolvida em dois incidentes distintos na última quarta-feira, 1º.

A empresa reconheceu que o aplicativo foi usado para alugar os carros usados nos ataques de Nova Orleans e Las Vegas.

Em Nova Orleans, um Ford F-150 Lightning alugado foi utilizado em um ataque na Bourbon Street, resultando em mortes e feridos. Em Las Vegas, um Tesla Cybertruck, também alugada via Turo, explodiu na porta do Trump Hotel.

Juntos os ataques deixaram pelo menos 15 mortos e dezenas de feridos.

Em uma declaração publicada online, a Turo reconheceu que foi utilizada nos dois casos e afirmou seu compromisso em colaborar com as autoridades conforme necessário. No entanto, a empresa não divulgou detalhes adicionais sobre a natureza dos incidentes ou as medidas que pode adotar para resolvê-los.

“Nossa equipe de confiança e segurança está ativamente fazendo parcerias com autoridades policiais para compartilhar qualquer informação que possa ser útil em suas investigações. Não acreditamos que nenhum dos locatários tivesse antecedentes criminais que os identificariam como uma ameaça à segurança, e não temos conhecimento de nenhuma informação que indique que os dois incidentes estejam relacionados”, disse a plataforma.

Como funciona a Turo

O aplicativo permite que proprietários de veículos, chamados de “anfitriões”, aluguem seus carros para outras pessoas, com pagamentos processados diretamente pelo site. O sistema é muito parecido com a operação do Airbnb, plataforma popular no Brasil por possibilitar que anfitriões aluguem suas casas ou quartos diretamente para viajantes que buscam uma alternativa aos hotéis tradicionais.

Com mais de 3,5 milhões de usuários, a empresa oferece o aluguel desde carros econômicos até veículos de luxo. Os preços variam bastante, dependendo do tipo de carro e da localização, podendo começar em torno de US$ 20 por dia para modelos básicos e ultrapassar centenas de dólares para opções premium.

Entre as vantagens anunciadas pela Turo estão a conveniência e a personalização. Em vez de depender de agências físicas, usuários podem buscar veículos próximos a suas casas ou em locais estratégicos, como aeroportos. Além disso, a variedade de modelos disponíveis supera a de muitas locadoras tradicionais.

A plataforma oferece tarifas competitivas, já que os preços são definidos diretamente pelos proprietários, muitas vezes resultando em custos menores. Apesar disso, o sistema recorrentemente pode levantar questões de segurança, como o estado de conservação dos veículos e a triagem dos locatários.