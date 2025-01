Homem ligado à explosão de carro da Tesla em Las Vegas era militar dos EUA

Um homem ligado à explosão na quarta-feira, 1, de um Cybertruck da Tesla em Las Vegas, nos Estados Unidos, é identificado como um militar americano da ativa, segundo informaram fontes oficiais citadas pela imprensa local nesta quinta-feira, 2. O incidente ocorreu em frente a um hotel que pertence a Donald Trump e o caso é tratado pelo FBI como um possível ato de terrorismo.

O motorista do Cybertruck, que morreu na explosão, feriu outras sete pessoas perto do Trump International Hotel. Segundo a polícia, ele detonou uma combinação de fogos de artifício, tanques de gasolina e combustível que estavam na traseira do veículo.

O veículo foi alugado no Colorado por meio da plataforma Turo, que oferece serviços de aluguel semelhantes ao Airbnb. A mesma plataforma também foi utilizada para alugar a van envolvida no atropelamento em Nova Orleans. Em comunicado, a empresa informou que não encontrou registros criminais que identificassem os locatários como ameaças à segurança.

Identidade dos suspeitos

Fontes da emissora CNN informaram que o homem ligado à explosão em Las Vegas era um militar da ativa. A imprensa do Colorado identificou o suspeito como Matthew Livelsberger, de 37 anos, um veterano do Exército americano. A Turo reforçou que colabora com as investigações e condena o uso de seus serviços para fins ilegais.