Esporte

Arthur Elias convoca seleção feminina para os próximos três amistosos

Novidades e retornos na lista reforçam time para compromissos contra Costa Rica, Venezuela e México

Seleção Feminina: Técnico Arthur Elias anunciou 26 jogadoras para a data Fifa de fevereiro e março (Divulgação/CBF)

Seleção Feminina: Técnico Arthur Elias anunciou 26 jogadoras para a data Fifa de fevereiro e março (Divulgação/CBF)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 21h32.

O técnico Arthur Elias anunciou nesta quinta-feira, 12, a lista de 26 jogadoras convocadas da seleção brasileira feminina de futebol para os próximos amistosos internacionais.

Amistosos de 2026

Os confrontos fazem parte da primeira Data Fifa de 2026 e serão disputados na América Central e México entre o fim de fevereiro e o início de março. O primeiro compromisso está marcado para o dia 27 de fevereiro, diante da Costa Rica, no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela.

Na sequência, o Brasil enfrenta a Venezuela, no centro de treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, no dia 4 de março.

O ciclo de amistosos termina no dia 7 de março com o jogo contra o México, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Segundo a comissão técnica, o critério para a escolha das convocadas considerou o momento físico e o desempenho no início de temporada, privilegiando atletas que já completaram pré-temporada e atuaram em 2026.

Novidades na Seleção

A lista traz 11 novidades em relação à última convocação, incluindo nomes como a zagueira Lauren, a lateral Tamires e a meia Luana, entre outras.

Entre as atacantes chamadas estão Kerolin, Jaque, Adriana e Geyse, além de jogadoras com experiência na seleção.

Os amistosos também servem como preparação para o FIFA Series de abril, torneio que reunirá seleções como Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul, e que antecede o ciclo da Copa do Mundo Feminina de 2027, a ser realizada no Brasil.

Lista de convocadas

Goleiras

  • Lelê (Corinthians)

  • Thaís (Benfica, Portugal)

  • Cláudia (Cruzeiro)

Defensoras

  • Tarciane (Lyon, França)

  • Mariza (Tigres, México)

  • Thaís Ferreira (Corinthians)

  • Lauren (Atlético de Madrid, Espanha)

  • Yasmim (Real Madrid, Espanha)

  • Fê Palermo (Palmeiras)

  • Tamires (Corinthians)

  • Gi Fernandes (Corinthians)

  • Bela (PSG, França)

Meio-campistas

  • Duda Sampaio (Corinthians)

  • Ana Vitória (Corinthians)

  • Maiara (Angel City, EUA)

  • Brena (Palmeiras)

  • Luana (Orlando Pride, EUA)

Atacantes

  • Kerolin (Manchester City, Inglaterra)

  • Bia Zaneratto (Palmeiras)

  • Tainá Maranhão (Palmeiras)

  • Gabi Zanotti (Corinthians)

  • Jheniffer (Tigres, México)

  • Luany (Atlético de Madrid, Espanha)

  • Jaque (Corinthians)

  • Adriana (Al-Qadsiah, Arábia Saudita)

  • Geyse (América, México)

Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Lady Gaga, Minions e mortal: veja destaques da Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno

Sampaoli é demitido do Atlético-MG após início irregular na temporada

Dez anos após ganhar a Premier League, Leicester pode se 'afundar' na 3ª divisão

Internacional x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Quem é Gabriela? Sister é uma das mais comentadas nas redes

Brasil

Dias Toffoli deixa relatoria do caso Master no STF

Mundo

Câmara da Argentina aprova projeto de redução da maioridade penal

Mercados

Vale tem prejuízo de US$ 3,8 bi com impacto de operação no Canadá e imposto bilionário