Arthur Elias convoca seleção feminina para os próximos três amistosos

O técnico Arthur Elias anunciou nesta quinta-feira, 12, a lista de 26 jogadoras convocadas da seleção brasileira feminina de futebol para os próximos amistosos internacionais.

Amistosos de 2026

Os confrontos fazem parte da primeira Data Fifa de 2026 e serão disputados na América Central e México entre o fim de fevereiro e o início de março. O primeiro compromisso está marcado para o dia 27 de fevereiro, diante da Costa Rica, no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela.

Na sequência, o Brasil enfrenta a Venezuela, no centro de treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, no dia 4 de março.

O ciclo de amistosos termina no dia 7 de março com o jogo contra o México, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Segundo a comissão técnica, o critério para a escolha das convocadas considerou o momento físico e o desempenho no início de temporada, privilegiando atletas que já completaram pré-temporada e atuaram em 2026.

Novidades na Seleção

A lista traz 11 novidades em relação à última convocação, incluindo nomes como a zagueira Lauren, a lateral Tamires e a meia Luana, entre outras.

Entre as atacantes chamadas estão Kerolin, Jaque, Adriana e Geyse, além de jogadoras com experiência na seleção.

Os amistosos também servem como preparação para o FIFA Series de abril, torneio que reunirá seleções como Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul, e que antecede o ciclo da Copa do Mundo Feminina de 2027, a ser realizada no Brasil.

Lista de convocadas

Goleiras

Lelê (Corinthians)

Thaís (Benfica, Portugal)

Cláudia (Cruzeiro)

Defensoras

Tarciane (Lyon, França)

Mariza (Tigres, México)

Thaís Ferreira (Corinthians)

Lauren (Atlético de Madrid, Espanha)

Yasmim (Real Madrid, Espanha)

Fê Palermo (Palmeiras)

Tamires (Corinthians)

Gi Fernandes (Corinthians)

Bela (PSG, França)

Meio-campistas

Duda Sampaio (Corinthians)

Ana Vitória (Corinthians)

Maiara (Angel City, EUA)

Brena (Palmeiras)

Luana (Orlando Pride, EUA)

Atacantes