Veja tudo o que se sabe sobre a explosão de carro da Tesla em frente a hotel de Trump em Las Vegas

Uma explosão envolvendo um Tesla Cybertruck em frente ao Trump Hotel, em Las Vegas, na manhã de quarta-feira, 1°, deixou uma pessoa morta e sete feridas. As autoridades investigam o caso como um possível ato terrorista, de acordo com a "ABC News".

O incidente ocorreu por volta das 8h40 no horário local (13h40 em Brasília), quando o veículo, estacionado na área de manobrista do hotel, explodiu sem qualquer sinal prévio. O motorista do carro morreu na hora, e as sete pessoas feridas foram encaminhadas a hospitais locais.

Elon Musk, CEO da Tesla, afirmou em sua rede social, X, que a explosão foi causada por uma bomba ou fogos de artificio potentes. "Confirmamos que a explosão foi causada por pirotecnia de alto calibre e/ou por uma bomba transportada no porta-malas do Cybertruck alugado. Toda a telemetria do veículo estava normal no momento da explosão", escreveu Musk. Ele também sugeriu que o caso poderia ser classificado como um ato de terrorismo.

Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, as investigações estão focadas em determinar se o motorista, cuja identidade não foi divulgada, tinha intenção de causar o incidente.

Fontes policiais confirmaram a diferentes mídias americanas que o motorista teria um histórico militar. O Denver 7, canal afiliado à rede ABC, atribuiu a uma fonte a informação de que o condutor teria nascido em Colorado Springs. O canal noticiou que endereços ligados ao homem foram vasculhados por agentes de segurança ainda na quarta-feira.

Este é o segundo evento relacionado à plataforma de compartilhamento de veículos Turo a chamar a atenção das autoridades nesta semana. Na manhã de quarta-feira, 1°, um ataque com caminhonete em New Orleans deixou 15 mortos. Ambos os veículos haviam sido alugados por meio do aplicativo, que declarou estar colaborando com as investigações. O presidente americano Joe Biden afirmou que a policia investiga se há alguma conexão entre os casos.