Tesla tem primeira queda anual nas vendas em mais de uma década

Um pequeno e mais acessível Model Y, da Tesla, chegará aos EUA em 2025. Pelo menos é isso que aponta a empresa de pesquisa AutoForecast Solutions.

Na conferência de resultados sobre o terceiro trimestre, o CEO Elon Musk disse: "Ainda estamos no caminho certo para entregar nossos modelos acessíveis a partir do primeiro semestre de 2025".

Segundo reportagem da Forbes, relatórios recentes apontam para um Model Q de baixo custo que será lançado no primeiro semestre de 2025 com preço abaixo de US$ 30 mil com incentivo fiscal federal ou US$ 37.500 sem crédito. A Tesla também deve atualizar o Model Y neste ano, semelhante à atualização que fez do Model 3 no final de 2023.

