Cybertruck chega às ruas; saiba preço e autonomia do carro futurista da Tesla

Quatro anos após ser apresentado ao mundo, o Tesla Cybertruck alcançou um marco importante: a entrega de suas primeiras unidades. O evento aconteceu na sede da empresa em Austin, Texas, na quinta-feira, 1, onde cerca de uma dúzia de clientes receberam seus veículos.

A Tesla aproveitou a ocasião para divulgar informações atualizadas sobre o Cybertruck, incluindo preço, autonomia e funcionalidades. O modelo de tração traseira, previsto para 2025, terá um preço inicial de US$ 60.990, um aumento significativo em relação ao preço anunciado em 2019, de US$ 39.900. Este modelo oferecerá 400 quilometros de autonomia com uma carga completa.

As versões "Cyberbeast" com dois e três motores estarão disponíveis já em 2024, segundo o site da Tesla. O Cybertruck AWD terá um preço inicial de US$ 79.990, autonomia de 550 quilometros, aceleração de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e velocidade máxima de 290 quilômetros por hora. Já a versão de três motores custará US$ 99.990, oferecendo 845 cavalos de potência, 10.296 lb-ft de torque e cerca de 500 quilometros de autonomia.

Durante o evento, Franz Von Holzhausen, chefe de design da Tesla, repetiu a demonstração de resistência das janelas, que falhou em 2019. Desta vez, um arremesso de bola de beisebol não conseguiu quebrar o vidro blindado do carro.

Com menos participantes do que no lançamento original, o evento teve uma duração mais curta do que o usual para a Tesla. Musk destacou características como a blindagem externa e as capacidades de desempenho da picape, antes de anunciar o encerramento do evento e auxiliar os primeiros clientes a deixarem o local em seus novos veículos.

A produção do Cybertruck enfrentou desafios, principalmente devido ao uso de aço inoxidável ultra-resistente para o exterior e a exigência de Musk de que o veículo fosse à prova de balas. O design polarizador do veículo também gerou debates, com especialistas sugerindo que o Cybertruck pode servir mais como um veículo "funil" para atrair clientes para outros modelos mais práticos da Tesla, como o Model 3 e Y.

Musk buscou gerenciar as expectativas em relação ao Cybertruck antes do evento, indicando que o veículo não geraria fluxo de caixa positivo para a empresa por pelo menos um ano a 18 meses. A Tesla planeja produzir 250.000 unidades anualmente até 2025, mas admite que a rampa de produção será um desafio.

Em uma reunião de balanço em outubro, Musk comentou que a demanda pelo Cybertruck era "fora do gráfico", com mais de 1 milhão de pessoas pagando um depósito reembolsável de US$ 100 para reservar o veículo. No entanto, ele também reconheceu que a Tesla pode ter enfrentado mais desafios do que esperava com o desenvolvimento do caminhão.

Agora disponível, o foco se volta para a capacidade de produção da Tesla e a rapidez com que a empresa pode entregar os veículos aos clientes. O Cybertruck entra em um mercado de picapes elétricas altamente competitivo, enfrentando modelos como o Ford F-150 Lightning e o Rivian R1T.

Ainda assim, a Tesla pode não produzir muitas unidades inicialmente, e o design quadrado pode não agradar a todos os clientes de camionetes Além disso, a chegada do Cybertruck ocorre em um momento de desaceleração no mercado de veículos elétricos, o que pode limitar seu apelo inicial.

Embora o Cybertruck possa se tornar um sucesso de vendas, é improvável que alcance o volume de vendas de caminhões de marcas como Ford e Chevy.

A entrada de Musk neste mercado altamente lucrativo e competitivo com um design divisivo e um processo de produção desafiador reflete suas conhecidas escolhas ousadas.

A indústria automotiva tem se voltado para veículos maiores nas últimas décadas, com picapes sendo alguns dos modelos mais vendidos. As empresas produzem e vendem muitos desses veículos, gerando lucros significativos. A Tesla, no entanto, parece não estar posicionada para colher os mesmos benefícios com o Cybertruck.