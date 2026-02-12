Trump diz que prevê uma resolução das negociações com o Irã 'no próximo mês'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 12, que as negociações em curso com o Irã podem se prolongar por até um mês. Os esforços fazem parte de uma tentativa de firmar um acordo diplomático para a contenção do programa nuclear de Teerã.

"Acho que no próximo mês, algo assim. Não devem demorar... quero dizer, devem acontecer rapidamente. Eles devem chegar a um acordo muito rapidamente", declarou Trump a jornalistas.

Segundo o presidente, a ausência de entendimento seria "muito traumático" para o Irã.

As declarações ocorreram um dia após encontro entre Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. O líder israelense buscou apoio para uma abordagem mais ampla em relação à atuação do Irã no Oriente Médio, incluindo a interrupção do apoio a grupos armados como o Hamas, na Faixa de Gaza, o Hezbollah, no Líbano, e os Houthis, no Iêmen, além de restrições ao programa iraniano de mísseis balísticos.

Trump classificou a reunião como "muito boa" e afirmou que Netanyahu "entende" seus objetivos. De acordo com o presidente norte-americano, o premiê israelense não solicitou o encerramento das negociações com Teerã.

Em comunicado, o gabinete de Netanyahu informou que o primeiro-ministro destacou as demandas de segurança de Israel e que ambos os líderes concordaram em manter coordenação próxima nas próximas etapas.

Nos últimos meses, Trump determinou o envio de navios de guerra e aeronaves militares dos Estados Unidos para áreas próximas ao território iraniano, em resposta à repressão conduzida por Teerã contra protestos internos. Agora, o foco declarado da Casa Branca recai sobre as capacidades nucleares iranianas, com a sinalização de que poderá haver novos ataques caso não se alcance um acordo.

O presidente também apresentou variações no discurso sobre os termos necessários para um entendimento. Após o início das negociações em Omã, na semana anterior, Trump afirmou que um acordo restrito ao tema nuclear "seria aceitável".