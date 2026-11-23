Daqui a 20 anos, alguém vai acordar com o seu nome, a sua conta bancária e as consequências de tudo o que você decidir agora. O curioso é que, para o seu cérebro, essa pessoa é quase uma desconhecida.

Foi o que pesquisadores da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, viram num estudo com ressonância magnética publicado em 2009.

Ao pensar em si mesmos no futuro, muitos participantes ativavam menos a região do cérebro que costuma se acender quando pensamos em nós mesmos. E quanto maior essa diferença, mais impacientes eles eram na hora de escolher entre dinheiro agora e dinheiro depois.

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O estranho no espelho

O estudo foi conduzido por Hal Ersner-Hershfield, Elliott Wimmer e Brian Knutson e saiu na revista Social Cognitive and Affective Neuroscience. A área observada foi o córtex cingulado anterior rostral, região que costuma se ativar mais quando pensamos em nós mesmos do que em outras pessoas.

Para alguns participantes, o "eu" do futuro acionava essa área quase como o "eu" de hoje. Para outros, a ativação caía, como se estivessem pensando num terceiro. Esses últimos eram justamente os que preferiam receber menos dinheiro na hora a esperar por um valor maior.

"Quando as pessoas pensam em si mesmas no futuro, é como se estivessem vendo outra pessoa, como um estranho na rua", diz Hershfield, que hoje assina só como Hal Hershfield e é professor da UCLA, em texto da universidade.

A lógica é simples, e um pouco desconcertante. Se o você do futuro é um estranho, por que abrir mão de algo hoje para beneficiá-lo?

Um rosto com 70 anos

Hershfield decidiu testar se dava para encurtar essa distância. Num estudo publicado em 2011 no Journal of Marketing Research, ele e colegas de Stanford colocaram 50 estudantes, com idade média de 20 anos, diante de um espelho em realidade virtual.

Metade viu o próprio avatar com a aparência atual. A outra metade viu uma versão envelhecida do próprio rosto, com cerca de 70 anos. Depois, todos responderam o que fariam se ganhassem US$ 1.000 inesperadamente: comprar um presente, guardar para a aposentadoria, gastar numa ocasião especial ou deixar na conta corrente.

Quem tinha encarado o rosto envelhecido separou, em média, US$ 172 para a aposentadoria. O outro grupo, US$ 80. Mais que o dobro.

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Dois minutos e uma carta

Não é preciso óculos de realidade virtual para se aproximar do próprio futuro. Em 2018, Hershfield e pesquisadores da Universidade Estadual da Califórnia em Northridge e da Universidade Columbia testaram algo bem mais simples.

Quase 500 universitários passaram dois minutos escrevendo uma carta para si mesmos. Uma parte escreveu para a pessoa que seriam dali a três meses. A outra, para quem seriam dali a 20 anos. Depois, todos registraram quanto se exercitavam nos dias seguintes.

Os que escreveram para o futuro distante se exercitaram 1,4 vez mais do que os que escreveram para daqui a três meses. O efeito foi modesto, alguns minutos a mais por dia, mas veio de uma tarefa de dois minutos.

Uma carta para quem você vai ser

O que vale para dinheiro e exercício também vale para decisões de carreira, em que o custo aparece hoje e o retorno demora: o curso que exige as noites livres, o estágio que paga menos e ensina mais, a conversa difícil que abre uma porta. Os estudos não testaram escolhas profissionais, mas o exercício da carta pode ajudar a pensar nelas:

Escreva para você daqui a dez anos. Conte o que está vivendo agora, o que te preocupa e o que você espera ter construído.

Conte o que está vivendo agora, o que te preocupa e o que você espera ter construído. Seja concreto. Onde essa pessoa mora, com o que trabalha, como é a semana dela. Quanto mais nítida a imagem, menos ela parece um estranho.

Onde essa pessoa mora, com o que trabalha, como é a semana dela. Quanto mais nítida a imagem, menos ela parece um estranho. Inverta a pergunta. Diante de uma escolha, pergunte o que o seu "eu" de 2036 agradeceria, e o que ele lamentaria.

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