O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, após ser diagnosticado com uma obstrução intestinal.

Nesta segunda-feira, a equipe médica informou que ele também desenvolveu uma pneumonia broncoaspirativa, provocada pela aspiração de conteúdo do sistema digestivo, mas destacou uma melhora importante no quadro abdominal.

Segundo os médicos, a evolução clínica permitiu suspender, por enquanto, a perspectiva de uma nova cirurgia. Apesar da melhora, Bolsonaro segue sem previsão de alta e continuará sendo acompanhado de forma intensiva nos próximos dias.

De acordo com o cardiologista Brasil Caiado, o ex-presidente apresentou estabilidade ao longo do sábado e da manhã de domingo. No entanto, o quadro se agravou durante a tarde, quando surgiram aumento da distensão abdominal, dores, queda na saturação de oxigênio e calafrios após um episódio de vômito.

Exames realizados de forma emergencial identificaram uma pneumonia broncoaspirativa bilateral, considerada menos grave do que a registrada durante uma internação anterior, em março.

"Fizemos novos exames de urgência e detectamos uma pneumonia broncoaspirativa bilateral, mas de grau menor do que a internação de março", afirmou Caiado.

Material fibroso contribuiu para agravamento

O cirurgião do aparelho digestivo Cláudio Birolini explicou que o histórico de múltiplas cirurgias realizadas após o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018 provocou aderências intestinais, condição que aumenta o risco de novos episódios de obstrução.

Inicialmente, a equipe não conseguia identificar a causa exata da piora. A situação começou a ser esclarecida após a troca da sonda nasogástrica utilizada para aliviar a pressão abdominal.

Segundo Birolini, o equipamento estava obstruído por grande quantidade de material alimentar fibroso.

Ao conversar com Bolsonaro e com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, os médicos relataram ter sido informados de que o ex-presidente havia aumentado significativamente o consumo de verduras, frutas e outros alimentos ricos em fibras nas últimas semanas.

Uma endoscopia realizada posteriormente confirmou o acúmulo desse material no estômago e parte do intestino. A remoção permitiu uma redução significativa da distensão abdominal e das dores.

"Houve uma melhora significativa da distensão. Então, neste momento, o tratamento deixa de ser primariamente cirúrgico e passa a ser tratamento clínico", afirmou Birolini.

Tratamento continua sem alimentação por via oral

Apesar da melhora observada após o procedimento, os médicos ressaltam que o trânsito intestinal ainda não foi completamente restabelecido.

Bolsonaro permanece em jejum, utilizando sonda nasogástrica e recebendo nutrição por via intravenosa. A equipe também administra substâncias para tentar dissolver resíduos fibrosos que ainda possam estar presentes no intestino delgado.

A alimentação oral somente será retomada após a recuperação do funcionamento intestinal.

Pneumonia exige acompanhamento por até dez dias

Em relação à pneumonia, a equipe informou que o tratamento está sendo realizado com antibióticos intravenosos e suplementação de oxigênio em baixa intensidade.

Segundo Brasil Caiado, o ciclo de antibióticos deve durar entre sete e dez dias.

"Não há previsão de alta por esses dois motivos: existe o ciclo do antibiótico, entre sete e dez dias, e, em relação ao intestino delgado, fica a expectativa da resposta", explicou o médico.

Os profissionais destacaram que uma nova cirurgia permanece como possibilidade caso o quadro volte a se agravar, mas a prioridade é evitar outra intervenção devido ao histórico de múltiplas operações abdominais.

Internação ocorreu após forte crise abdominal

Bolsonaro foi levado ao hospital na última sexta-feira após apresentar fortes dores abdominais.

Uma tomografia identificou uma obstrução quase total do intestino delgado associada às aderências formadas após as diversas cirurgias realizadas desde a facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018.

Na noite de domingo, Michelle Bolsonaro já havia informado nas redes sociais que o resultado da endoscopia havia sido "muito positivo" e demonstrado otimismo em relação à recuperação do ex-presidente.

Segundo os médicos, Bolsonaro apresentou melhora do desconforto físico após o procedimento e estava mais disposto na manhã desta segunda-feira, embora siga sob monitoramento intensivo na UTI.

Com informações de O Globo