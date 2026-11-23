Quase um terço do dinheiro que as grandes empresas brasileiras reservam para investir já está ligado a projetos de inteligência artificial. Segundo pesquisa da IDC encomendada pela Microsoft Brasil, 28% do orçamento de investimentos está associado a iniciativas de IA, e a expectativa é que a fatia chegue a 45% até 2028.

O levantamento ouviu 73 executivos de nível C de empresas com mais de mil funcionários entre março e abril de 2026. O resultado mostra uma mudança de estágio: 41% usam IA em casos de uso limitados, 23% já escalaram a tecnologia em várias áreas e 51% preveem operar em larga escala até 2027.

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Ganhos medidos e agentes em expansão

Os entrevistados relatam ganhos médios de 24,5% com as iniciativas, com destaque para satisfação do cliente (28,2%) e eficiência de processos (27,7%). Também aparecem redução de riscos (26,9%) e lançamentos mais rápidos (25,2%).

Os agentes de IA, sistemas capazes de executar tarefas de forma autônoma, também entraram no radar. Hoje, 56% das organizações os utilizam em experimentação ou produção, principalmente em atendimento, marketing e cibersegurança. A projeção é chegar a 69% até 2028.

Talento e capacitação no centro da agenda

O avanço do orçamento vem acompanhado de desafios na gestão de pessoas. A escassez de talentos é citada por 30% dos executivos como uma das principais barreiras, e 43% relatam dificuldade de contratar e reter profissionais, o que associam ao atraso na adoção.

Como resposta, 86% investem em capacitação para as áreas de TI e 71% para as áreas de negócios. Cerca de 70% revisam responsabilidades internas por causa dos ganhos de produtividade, e 63% criaram funções novas dedicadas à tecnologia. O material do estudo também cita o conceito de chefe de agentes, profissional que supervisiona agentes de IA no dia a dia.

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Para Luciano Ramos, country manager da IDC Brasil, a capacitação da força de trabalho é decisiva para capturar valor. Ele também defende que governança, segurança e ética sejam tratadas de forma integrada, em uma abordagem de IA responsável. No estudo, 96% dos executivos afirmam ter ampliado investimentos em segurança.

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O que acompanhar até 2028

Os números refletem a percepção de 73 executivos de grandes empresas brasileiras, e não o conjunto do mercado. Ainda assim, apontam três marcadores para os próximos anos: a fatia do orçamento destinada à IA, a adoção de agentes e a oferta de profissionais preparados para operar essas ferramentas.

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