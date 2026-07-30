Efeito Copa do Mundo: economia do México se recupera e cresce 2,2% no 2º trimestre

A economia do México cresceu 2,2% no segundo trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionada principalmente pelos efeitos da Copa do Mundo, realizada em conjunto com Estados Unidos e Canadá. Na comparação com o primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,5%, registrando a maior expansão trimestral desde o fim de 2020, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

O resultado representa uma recuperação após o fraco desempenho registrado no início do ano, quando a economia havia crescido apenas 0,2% na comparação anual e encolhido 0,6% frente ao trimestre anterior.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, classificou o resultado como uma "notícia muito boa" e atribuiu parte do desempenho ao sucesso da Copa do Mundo.

"Havia muito mais turistas. A Copa do Mundo foi um sucesso, nas três cidades e em outros locais do país", afirmou.

Para a economista Gabriela Siller, chefe de análise do Banco Base entrevistada pelo Wall Street Journal, cerca de dois terços do crescimento trimestral tiveram relação direta com o torneio.

Segundo seus cálculos, o impacto líquido do Mundial sobre o crescimento econômico mexicano em 2026 foi de aproximadamente 0,17 ponto percentual, enquanto o restante decorreu da recuperação após a fraqueza observada no primeiro trimestre.

Analistas do Grupo Financiero Monex também avaliaram que o aumento da atividade ligada à Copa favoreceu principalmente os segmentos de comércio, turismo e transporte.

Agronegócio e serviços também avançaram

Além do efeito do Mundial, o bom desempenho do setor agrícola ajudou a sustentar o crescimento da economia.

Segundo o Inegi, as atividades primárias, que incluem principalmente a agricultura, cresceram 7,3% na comparação anual. Já o amplo setor de serviços avançou 2,5%, enquanto as atividades industriais e de construção registraram expansão de 0,8%.

Na comparação trimestral com ajuste sazonal, a produção industrial cresceu 1,6%, os serviços avançaram 1,5% e a produção agrícola aumentou 3,3%.

Perspectiva é de desaceleração

Apesar da recuperação, economistas avaliam que parte desse impulso foi temporário e deve perder força nos próximos meses.

Segundo o Grupo Financiero Monex, o crescimento tende a moderar com o fim dos estímulos relacionados à Copa do Mundo. Além disso, a incerteza em torno das revisões anuais do acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá (USMCA) e das relações comerciais com os EUA pode continuar limitando decisões de investimento.

Gabriela Siller também alertou para fatores que podem reduzir o ritmo da economia até o fim do ano, como o enfraquecimento do consumo das famílias, a fragilidade do mercado de trabalho, a perda do poder de compra das remessas enviadas por mexicanos que vivem no exterior e a possibilidade de queda dos investimentos após o encerramento das obras ligadas ao Mundial.

Com AFP