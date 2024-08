Canadá aplica tarifa de 100% sobre carros elétricos da China

O Canadá anunciou na segunda-feira tarifas de importação de 100% sobre veículos elétricos (VE) fabricados na China, seguindo os passos dos EUA e da União Europeia em aplicar impostos contra aquilo que acreditam ser "subsídios injustos" praticados por Pequim.

O Canadá já impõe uma tarifa de 6,1% sobre veículos elétricos fabricados na China e importados para o Canadá. A tarifa de 100% entrará em vigor a partir de 1º de outubro.

O país também aplicará um imposto de 25% sobre as importações de aço e alumínio chineses a partir de 15 de outubro. A China é o terceiro maior fornecedor de aço para o Canadá, de acordo com reportagem da CNBC.

As indústrias de veículos elétricos, aço e alumínio do Canadá enfrentam "concorrência desleal" e práticas comerciais da China, declarou o departamento financeiro do governo. Os EUA e a UE fizeram alegações semelhantes, citando a "excesso de capacidade" da China - Pequim chamou de "infundada".

A fabricante chinesa BYD abriu sua primeira fábrica de montagem de ônibus no Canadá em junho de 2019 e lançou ônibus elétricos em Toronto. No entanto, as marcas chinesas ainda não são um grande player no país.

O Canadá disse que as novas medidas buscam "nivelar o campo de jogo para os trabalhadores canadenses" e permitir que os produtores de carros elétricos, aço e alumínio canadenses concorram nacional e globalmente.

Essas etapas serão revisadas um ano após efetivadas e podem ser estendidas ou complementadas com medidas adicionais.

Em uma declaração na segunda-feira, um porta-voz da Embaixada Chinesa no Canadá disse que a China expressa "forte insatisfação e oposição resoluta" à medida, acrescentando que "viola as regras da OMC" e "prejudicará o comércio e a cooperação econômica" entre a China e o Canadá. O porta-voz acrescentou que a China tomará as medidas necessárias para proteger suas empresas.

Isso ocorre depois que o governo Biden anunciou em maio uma tarifa de 100% sobre carros elétricos chineses. A UE também atingiu VEs fabricados na China com tarifas mais altas em julho, embora tenha cortado algumas das tarifas planejadas sobre modelos da Tesla fabricados na China, bem como outros fabricantes chineses.