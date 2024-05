De chips a veículos elétricos: Biden anuncia novas tarifas dos EUA sobre a China

Em mais um capítulo da disputa comercial com a China, os EUA anunciaram nesta terça-feira uma ampla gama de novas tarifas sobre US$ 18 bilhões em produtos chineses.

Joe Biden afetará setores estratégicos como o aço, semicondutores e produtos médicos. Para se ter uma ideia, os A ação do governo deafetará setores estratégicos como oe produtos médicos. Para se ter uma ideia, os veículos elétricos chineses terão uma taxação de 100% em 2024 - era 25%.

As ações também não incluem a redução nas taxas em mais de US$ 300 bilhões em produtos chineses da era Trump. Biden, na verdade, renovou em grande parte a política do ex-presidente republicano e acrescentou novas tarifas a determinados setores.

“O presidente vai adotar uma abordagem estratégica e dura, combinando investimento interno com a aplicação da lei contra a China em setores-chave”, disse a conselheira econômica nacional, Lael Brainard.

Em comentário feito a jornalistas, a principal assessora económica de Biden criticou o histórico de disputa comercial de Trump com a China, falando que as políticas do antecessor "não funcionaram"e que suas atuais promessas de campanha aumentariam ainda mais a inflação.

A maioria das novas tarifas anunciadas deverão ser implementadas neste ano. Os novos impostos sobre semicondutores e baterias deverão entrar em vigor mais lentamente, em 2025 e 2026.

A Casa Branca também vai impor tarifas sobre o alumínio, células de energia solar e guindastes de transporte marítimo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China acusou o governo Biden de politizar o comércio e acrescentou que “a China tomará todas as medidas necessárias para defender os seus direitos e interesses”.