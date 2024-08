Mercado externo será responsável por 50% das vendas da BYD, afirma VP

Montadora líder de mercado na China, a BYD espera que as entregas no exterior sejam responsáveis ​​por quase metade de suas vendas no futuro, sugerindo que continuará a criar centros de produção globais para superar tarifas impostas por outros países – o último a engrossar a lista foi o Canadá.

"Nosso mercado externo será responsável por uma proporção relativamente grande de nossas vendas globais no futuro", disse a vice-presidente executiva Stella Li em uma entrevista na sede da empresa em Shenzhen na segunda-feira.

Embora Li não tenha dado um prazo específico para a meta de vendas globais, isso exigiria um grande aumento na produção e nas entregas. A BYD está a caminho de atingir 500.000 vendas no exterior neste ano, tendo atingido 270.000 carros comercializados nos primeiros sete meses — respondendo por cerca de 14% do seu total geral. A meta da BYD é vender aproximadamente 3,6 milhões de carros totalmente elétricos e híbridos plug-in em 2024, principalmente em seu mercado doméstico, segundo a Bloomberg.

Contornando barreiras

Para atingir a meta, a BYD está investindo bilhões de dólares em instalações de produção na Europa, Ásia e América do Sul para atender mercados locais e contornar barreiras comerciais levantadas contra veículos elétricos chineses. No início deste mês, a União Europeia impôs uma taxa adicional de 17% sobre os carros da BYD, enquanto o Canadá e os EUA aplicaram taxas de 100% sobre os veículos elétricos chineses, acusando a China de subsidiar "injustamente" sua indústria automobilística.

A BYD tem uma fábrica na Tailândia e investindo em maior capacidade de produção na Hungria, Brasil e Turquia. A montadora se comprometeu a construir uma fábrica na Indonésia e está pronta para assinar um acordo de produção no México.

Para aumentar a presença em mercados externos, a empresa assinou um acordo com a Uber para colocar 100.000 veículos elétricos na plataforma do aplicativo e também foi uma das principais patrocinadoras dos torneios Euro 2024 e Copa América.

Esse impulso internacional deve aparecer no balanço que a BYD divulgará ainda nesta quarta-feira. No ano passado, a montadora vendeu três milhões de carros, ultrapassando a Volkswagen como a maior montadora da China.