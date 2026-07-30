Brasil supera Rússia e lidera importação de carros chineses no mundo

O Brasil se tornou o maior importador de automóveis chineses do mundo após registrar um aumento de 147% nas compras entre janeiro e maio deste ano, impulsionado principalmente pela corrida das montadoras para antecipar embarques antes da elevação das tarifas sobre veículos elétricos importados.

Segundo dados alfandegários citados pelo jornal South China Morning Post, a China exportou US$ 5,2 bilhões em veículos para o mercado brasileiro no período. Um ano antes, esse valor era de US$ 2,1 bilhões, quando o Brasil ocupava apenas a sexta posição entre os principais destinos das exportações chinesas.

Com o avanço, o país ultrapassou a Rússia, que importou US$ 5 bilhões em veículos chineses, e a Bélgica, com US$ 3,8 bilhões.

Corrida antes da alta das tarifas

Do total exportado ao Brasil, US$ 4,5 bilhões correspondem a veículos elétricos. Apenas nos meses de abril e maio, as importações brasileiras somaram US$ 2,7 bilhões.

O movimento foi impulsionado pela estratégia das fabricantes chinesas de reforçar estoques antes da entrada em vigor, neste mês, da tarifa de 35% sobre veículos elétricos importados.

Além disso, o governo brasileiro aprovou uma cota de US$ 463 milhões com isenção tributária para kits de montagem de veículos, medida voltada a estimular a instalação de fabricantes chinesas no país. A iniciativa gerou críticas da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Produção local e queda nos preços

Segundo o South China Morning Post, ao menos oito montadoras chinesas já produzem veículos no Brasil ou planejam iniciar operações no país.

O aumento da oferta de modelos elétricos também contribuiu para a queda, em termos reais, dos preços dos automóveis novos no mercado brasileiro pela primeira vez desde 2020.

Em fevereiro, o BYD Dolphin Mini liderou o ranking nacional de vendas, superando modelos de marcas tradicionais como a Volkswagen. O veículo chegou ao mercado brasileiro com preço em torno de US$ 21,5 mil, equivalente a cerca de R$ 110 mil.

Com informações da EFE.