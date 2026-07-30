A festa do frango acabou? Pilgrim’s Pride surpreende, mas vê ressaca à frente

A Pilgrim's Pride, empresa controlada pela JBS, apresentou resultados do segundo trimestre de 2026 acima das estimativas do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), impulsionados principalmente pela operação nos Estados Unidos.

Apesar da surpresa positiva, o banco avalia que o desempenho não altera a trajetória de desaceleração do ciclo da indústria de frango e manteve recomendação neutra para as ações da companhia.

O EBITDA ajustado consolidado somou US$ 360 milhões, acima da projeção de US$ 341 milhões do banco, enquanto o lucro líquido ajustado alcançou US$ 154 milhões, 13% acima das expectativas. Ainda assim, os analistas Guilherme Guttilla e Thiago Duarte afirmam que o resultado deve ser interpretado com cautela.

"Operacionalmente, o desempenho acima do esperado nos Estados Unidos parece refletir mais a intensidade da queda cíclica das margens do que uma mudança de direção. México e Europa vieram praticamente em linha com o esperado", afirmam os analistas em relatório divulgado nesta quinta-feira, 30.

O trimestre também foi marcado por ajustes extraordinários de US$ 170 milhões, valor equivalente a quase metade do EBITDA ajustado. Desse total, US$ 136 milhões referem-se a despesas com litígios, US$ 26 milhões a impairment de ativos nos Estados Unidos e US$ 9 milhões a custos de reestruturação na Europa.

Embora a margem EBITDA da operação americana tenha avançado de 7% no primeiro trimestre para 8,7% no segundo, acima da estimativa de 7,6%, os analistas avaliam que a comparação é influenciada pelos problemas operacionais registrados no início do ano.

O primeiro trimestre foi impactado por condições climáticas adversas e pela implantação de projetos industriais nas plantas da companhia, fatores que, segundo estimativas do banco, reduziram o EBITDA em aproximadamente US$ 75 milhões.

Mesmo com a melhora sequencial, os analistas afirmam que ainda não há sinais de reversão do ciclo.

Até recentemente, o segmento de aves vinha sustentando parte da rentabilidade da indústria, beneficiado por preços elevados e demanda aquecida. Para o BTG, porém, esse cenário começa a mudar.

O banco observa que os preços do frango já recuaram em relação aos picos registrados anteriormente e que as margens devem acompanhar esse movimento ao longo dos próximos trimestres.

"A diferença entre nossa expectativa de margem de 7,6% e os 8,7% reportados parece refletir uma desaceleração menos intensa do que esperávamos, e não uma melhora na direção da indústria. Ainda há poucas evidências de que as margens estejam atingindo o fundo do ciclo", escrevem Guttilla e Duarte.

Os preços domésticos do frango nos Estados Unidos registrados em junho e julho estão, em média, 7% abaixo dos níveis observados durante o segundo trimestre, enquanto a oferta continua crescendo.

"O ciclo do frango permaneceu excepcionalmente forte por um longo período, com retornos suficientemente atrativos para continuar incentivando o crescimento da oferta até recentemente. Isso normalmente não é compatível com um piso de rentabilidade. O risco de que a ressaca após uma festa tão longa seja pior do que o esperado não parece remoto", afirmam os analistas.

Ações da Pilgrim's Pride

Mesmo com a forte desvalorização dos papéis — que praticamente perderam metade do valor nos últimos 12 meses — os analistas entendem que ainda não é o momento de adotar uma visão mais otimista sobre a empresa.

As ações negociam a aproximadamente 9,5 vezes o lucro estimado para 2027, abaixo da média histórica da companhia. Ainda assim, o banco ressalta que empresas do setor de proteínas costumam parecer baratas justamente durante a fase de queda das margens.

"Quando os ciclos estão virando para baixo, a avaliação frequentemente parece atrativa antes de ficar ainda mais atraente. Às vezes é melhor perder a primeira etapa da recuperação do que participar da fase final da queda", afirmam os analistas.

O banco manteve o preço-alvo de US$ 36 por ação, ante cotação de US$ 29,95 em 29 de julho. A alavancagem líquida encerrou o trimestre em 1,4 vez o EBITDA, abaixo da faixa de 2 a 3 vezes estabelecida pela companhia, o que preserva espaço para novas distribuições de capital aos acionistas.