Brasil, Espanha e México pedem diálogo com Cuba e criticam restrições

Brasil, Espanha e México instaram neste sábado, 18, Washington a manter um diálogo honesto e respeitoso com Cuba, que permita aos cubanos decidir seu futuro “em plena liberdade”, segundo comunicado conjunto.

Sem mencionar diretamente os Estados Unidos, os três países — governados por líderes de esquerda — expressaram preocupação com a “situação dramática vivida pelo povo cubano”, agravada pelo bloqueio energético imposto desde janeiro.

No documento, divulgado pela chancelaria mexicana, os países destacam a necessidade de uma solução baseada no direito internacional. O objetivo é garantir condições para que os cubanos definam seu futuro com autonomia.

“Fazemos um chamado a um diálogo honesto, respeitoso e em conformidade com o direito internacional”, afirma o comunicado.

Ajuda conjunta

Mais cedo, os países anunciaram que irão ampliar a ajuda coordenada a Cuba para enfrentar o que classificaram como uma crise humanitária provocada pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos.

O posicionamento foi divulgado após reunião em Barcelona, na Espanha, onde o primeiro-ministro Pedro Sánchez recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, durante uma cúpula internacional com foco na mobilização política contra a extrema-direita.