Viagem de Lula à Europa: o que está na agenda na Espanha, Alemanha e Portugal

O presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ao embarcar para Barcelona, na quinta-feira, 16 (Ricardo Stuckert/PR)
Repórter de internacional e economia
Publicado em 17 de abril de 2026 às 06h01.
O presidente Lula inicia, nesta sexta-feira, 16, uma viagem extensa à Europa, em um roteiro que envolve três países e uma longa lista de pautas, com destaque para o acordo União Europeia-Mercosul, prestes a entrar em vigor.
A agenda de eventos começa nesta sexta-feira, 17, em Barcelona. Lula participa da 1ª Cúpula Brasil-Espanha, na qual terá uma reunião com o premiê espanhol Pedro Sánchez, além de um encontro entre os ministros dos dois países.
Segundo o governo, está prevista a assinatura de atos em diversas áreas, como igualdade de gênero, combate à violência contra as mulheres, economia social, ciência, tecnologia e inovação, saúde, cultura, empreendedorismo, micro e pequenas empresas, serviços aéreos, cooperação consular e telecomunicações.
“Há uma enorme convergência de valores e prioridades políticas entre os dois governos, o que tem favorecido a cooperação entre o Brasil e a Espanha, em temas como defesa da democracia, combate à desinformação, direitos humanos, igualdade racial e de gênero, inclusão social e desenvolvimento sustentável”, afirmou Roberto Abdalla, secretário de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, durante entrevista coletiva na segunda-feira, 13.
A Espanha é a oitava maior parceira comercial do Brasil, com corrente de comércio de US$ 12,6 bilhões em 2024 e superávit brasileiro de cerca de US$ 4,96 bilhões. O país também é um dos principais investidores no Brasil, com mais de mil empresas atuando em setores como energia, comunicações e serviços financeiros.
Abdalla ressaltou que a Espanha teve papel relevante na promoção do acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia.
“O acordo Mercosul-União Europeia beneficiará ainda mais esses fluxos. A Espanha foi um parceiro muito importante na promoção deste acordo. Desde a primeira hora, a Espanha foi um dos países que trabalhou pela conclusão dessas negociações”, disse.
Ainda na sexta, Lula terá reuniões com empresários brasileiros e espanhóis de áreas como agronegócio, energia, infraestrutura, telecomunicações, seguros e finanças. À noite, participa de jantar oferecido pelo governo espanhol aos líderes do Fórum Democracia Sempre, no Museu Nacional de Arte da Catalunha.
No dia 18, Lula participa da 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre, iniciativa lançada em 2024 para fortalecer a coordenação internacional em defesa da democracia.
“Quando o presidente Lula e o presidente Sánchez tiveram a ideia de formar esse Fórum, a ideia foi promover uma coordenação política de alto nível em defesa da democracia, focando em alguns temas que exigem uma coordenação política mais forte, num nível mais alto, e as discussões foram se aprofundando em três grandes eixos:”, disse Vanessa Dolce de Faria, assessora especial do Ministério das Relações Exteriores.
Os três eixos são o multilateralismo, as desigualdades e o combate à desinformação
De acordo com Faria, entre os temas que devem ser abordados pelos chefes de Estado estão a sucessão da Secretaria-Geral das Nações Unidas, com a defesa da ampliação da participação feminina, e a inclusão de questões como a violência política e digital de gênero na agenda internacional.
No domingo, Lula vai para Hannover, na Alemanha, onde se encontrará com o chanceler alemão Friedrich Merz e participará da feira industrial Hannover Messe. Neste ano, o Brasil é país parceiro do evento.
Ao chegar, Lula terá uma reunião privada com Merz. Em seguida, ele irá ao Palácio de Herrenhausen, onde será realizada a recepção oficial com honras militares e foto oficial. No mesmo dia, Lula participa da cerimônia de abertura da feira, ao lado de Merz, seguida de jantar oficial com lideranças empresariais.
No dia 20, a programação começa pela manhã com a abertura do estande brasileiro na feira e uma visita guiada pelos pavilhões. Em seguida, Lula irá a um fórum empresarial organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e sua similar alemã, a BDI.
“Esta é uma oportunidade que nos permite promover a indústria brasileira e apresentar inovações, especialmente com soluções sustentáveis e de alto valor agregado”, afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban. A missão empresarial enviada pela CNI terá representantes de mais de 260 empresas brasileiras.
A participação brasileira conta com cerca de 2.700 metros quadrados de exposição, organizados em seis áreas: transição energética, hidrogênio, digitalização, indústria avançada, economia circular e inteligência artificial.
Lula também participará da sessão plenária da 3ª Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível entre Brasil e Alemanha, com participação de delegações ministeriais dos dois países. Está prevista, também, a possibilidade de visita à cidade de Wolfsburg, sede global da Volkswagen.
Durante a visita à Alemanha, devem ser assinados cerca de dez acordos e anunciadas iniciativas em áreas como defesa, inteligência artificial, inovação, infraestrutura, pesquisa climática, energia, bioeconomia, economia circular, financiamento climático e cooperação tecnológica.
A última escala da viagem será em Portugal, na quarta-feira, 21. A programação começa com uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro Luís Montenegro, no Palácio de São Bento, em Lisboa. O encontro abordará temas da agenda bilateral, como cooperação aeronáutica, ciência, tecnologia e inovação, além de questões relacionadas à imigração e ao combate à xenofobia.
Na sequência, Lula se reúne com o presidente da República Portuguesa, António José Seguro, no Palácio de Belém. A reunião marca o primeiro encontro oficial entre os dois chefes de Estado e deve tratar de temas como a comunidade brasileira em Portugal, que soma 500 mil pessoas, paz e segurança internacional e o aprofundamento das relações bilaterais.