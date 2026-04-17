Viagem de Lula à Europa: o que está na agenda na Espanha, Alemanha e Portugal

O presidente Lula inicia, nesta sexta-feira, 16, uma viagem extensa à Europa, em um roteiro que envolve três países e uma longa lista de pautas, com destaque para o acordo União Europeia-Mercosul, prestes a entrar em vigor.

A agenda de eventos começa nesta sexta-feira, 17, em Barcelona. Lula participa da 1ª Cúpula Brasil-Espanha, na qual terá uma reunião com o premiê espanhol Pedro Sánchez, além de um encontro entre os ministros dos dois países.

Segundo o governo, está prevista a assinatura de atos em diversas áreas, como igualdade de gênero, combate à violência contra as mulheres, economia social, ciência, tecnologia e inovação, saúde, cultura, empreendedorismo, micro e pequenas empresas, serviços aéreos, cooperação consular e telecomunicações.

“Há uma enorme convergência de valores e prioridades políticas entre os dois governos, o que tem favorecido a cooperação entre o Brasil e a Espanha, em temas como defesa da democracia, combate à desinformação, direitos humanos, igualdade racial e de gênero, inclusão social e desenvolvimento sustentável”, afirmou Roberto Abdalla, secretário de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, durante entrevista coletiva na segunda-feira, 13.

A Espanha é a oitava maior parceira comercial do Brasil, com corrente de comércio de US$ 12,6 bilhões em 2024 e superávit brasileiro de cerca de US$ 4,96 bilhões. O país também é um dos principais investidores no Brasil, com mais de mil empresas atuando em setores como energia, comunicações e serviços financeiros.

Abdalla ressaltou que a Espanha teve papel relevante na promoção do acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia.

“O acordo Mercosul-União Europeia beneficiará ainda mais esses fluxos. A Espanha foi um parceiro muito importante na promoção deste acordo. Desde a primeira hora, a Espanha foi um dos países que trabalhou pela conclusão dessas negociações”, disse.

Ainda na sexta, Lula terá reuniões com empresários brasileiros e espanhóis de áreas como agronegócio, energia, infraestrutura, telecomunicações, seguros e finanças. À noite, participa de jantar oferecido pelo governo espanhol aos líderes do Fórum Democracia Sempre, no Museu Nacional de Arte da Catalunha.

Pedro Sánchez, premiê da Espanha (Oscar Del Pozo/Getty Images)

Fórum sobre democracia

No dia 18, Lula participa da 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre, iniciativa lançada em 2024 para fortalecer a coordenação internacional em defesa da democracia.

“Quando o presidente Lula e o presidente Sánchez tiveram a ideia de formar esse Fórum, a ideia foi promover uma coordenação política de alto nível em defesa da democracia, focando em alguns temas que exigem uma coordenação política mais forte, num nível mais alto, e as discussões foram se aprofundando em três grandes eixos:”, disse Vanessa Dolce de Faria, assessora especial do Ministério das Relações Exteriores.

Os três eixos são o multilateralismo, as desigualdades e o combate à desinformação

De acordo com Faria, entre os temas que devem ser abordados pelos chefes de Estado estão a sucessão da Secretaria-Geral das Nações Unidas, com a defesa da ampliação da participação feminina, e a inclusão de questões como a violência política e digital de gênero na agenda internacional.

Feira na Alemanha

No domingo, Lula vai para Hannover, na Alemanha, onde se encontrará com o chanceler alemão Friedrich Merz e participará da feira industrial Hannover Messe. Neste ano, o Brasil é país parceiro do evento.

Ao chegar, Lula terá uma reunião privada com Merz. Em seguida, ele irá ao Palácio de Herrenhausen, onde será realizada a recepção oficial com honras militares e foto oficial. No mesmo dia, Lula participa da cerimônia de abertura da feira, ao lado de Merz, seguida de jantar oficial com lideranças empresariais.

No dia 20, a programação começa pela manhã com a abertura do estande brasileiro na feira e uma visita guiada pelos pavilhões. Em seguida, Lula irá a um fórum empresarial organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e sua similar alemã, a BDI.

“Esta é uma oportunidade que nos permite promover a indústria brasileira e apresentar inovações, especialmente com soluções sustentáveis e de alto valor agregado”, afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban. A missão empresarial enviada pela CNI terá representantes de mais de 260 empresas brasileiras.

A participação brasileira conta com cerca de 2.700 metros quadrados de exposição, organizados em seis áreas: transição energética, hidrogênio, digitalização, indústria avançada, economia circular e inteligência artificial.

Lula também participará da sessão plenária da 3ª Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível entre Brasil e Alemanha, com participação de delegações ministeriais dos dois países. Está prevista, também, a possibilidade de visita à cidade de Wolfsburg, sede global da Volkswagen.

Durante a visita à Alemanha, devem ser assinados cerca de dez acordos e anunciadas iniciativas em áreas como defesa, inteligência artificial, inovação, infraestrutura, pesquisa climática, energia, bioeconomia, economia circular, financiamento climático e cooperação tecnológica.

Friedrich Merz: chanceler da Alemanha (Fabrice Coffrini/Getty Images)

Visita a Portugal

A última escala da viagem será em Portugal, na quarta-feira, 21. A programação começa com uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro Luís Montenegro, no Palácio de São Bento, em Lisboa. O encontro abordará temas da agenda bilateral, como cooperação aeronáutica, ciência, tecnologia e inovação, além de questões relacionadas à imigração e ao combate à xenofobia.

Na sequência, Lula se reúne com o presidente da República Portuguesa, António José Seguro, no Palácio de Belém. A reunião marca o primeiro encontro oficial entre os dois chefes de Estado e deve tratar de temas como a comunidade brasileira em Portugal, que soma 500 mil pessoas, paz e segurança internacional e o aprofundamento das relações bilaterais.