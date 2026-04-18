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Brasil, Espanha e México anunciam ajuda conjunta a Cuba

Países classificam situação como crise humanitária e pedem diálogo

Iniciativa inclui diálogo baseado na Carta da ONU. (Governo da Espanha/AFP)

Iniciativa inclui diálogo baseado na Carta da ONU. (Governo da Espanha/AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 18 de abril de 2026 às 17h01.

Os governos de Brasil, Espanha e México anunciaram neste sábado, 18, que irão ampliar a ajuda coordenada a Cuba para enfrentar o que classificaram como uma crise humanitária provocada pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos.

O posicionamento foi divulgado após reunião em Barcelona, na Espanha, onde o primeiro-ministro Pedro Sánchez recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, durante uma cúpula internacional com foco na mobilização política contra a extrema-direita.

Em declaração conjunta, os três países defenderam a retomada de um diálogo sincero, em conformidade com a Carta da ONU, e afirmaram que o povo cubano deve ter liberdade para determinar seu próprio futuro.

A iniciativa reforça a articulação entre os três países em temas internacionais e amplia a pressão por mudanças na política em relação a Cuba.

Acompanhe tudo sobre:Barcelona (Espanha)CubaMéxicoBrasil

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