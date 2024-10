Biden visita áreas devastadas pelo furacão Helene nos estados da Flórida e Geórgia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou na quinta-feira, 3, pelo segundo dia consecutivo, as áreas devastadas pelas catastróficas inundações e ventos provocados pelo furacão Helene no sudeste do país, onde já causou mais de 200 mortes.

Biden chegou ao estado da Flórida, onde percorreu as áreas devastadas pelo furacão. Ontem, ele esteve nas Carolinas do Norte e do Sul, também afetadas por Helene.

O presidente americano, que não se reuniu com o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, visitou primeiro Tallahassee, a capital do estado, e depois sobrevoou por 45 minutos as áreas onde Helene atingiu a costa, nas proximidades de Perry, no noroeste.

Depois, na Geórgia, onde também não se reuniu com o governador - outro republicano, Brian Kemp -, Biden visitou Valdosta, uma área afetada no sul do estado, onde o ex-presidente dos EUA e candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, visitou na segunda-feira.

Em uma parada durante a tarde em uma empresa agrícola na cidade georgiana de Ray City, Biden prometeu que o governo federal não poupará esforços para ajudar a reconstruir as comunidades afetadas, embora isso, segundo ele, exija bilhões de dólares.

Ele enfatizou que, em momentos como esse, devemos deixar a política de lado e “acabar com o partidarismo raivoso que existe e para o qual não há razão”.

O número de mortos na Geórgia em decorrência do furacão Helene chega a 33, de acordo com Kemp.

Pouco mais de 250 mil consumidores - residenciais e comerciais - ainda estão sem energia no estado, onde, de acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), foram registrados US$ 417 milhões em danos, e o número deve aumentar.

Equipes do Departamento de Transportes da Geórgia também estão trabalhando para reabrir rodovias bloqueadas, tanto estaduais quanto interestaduais.

Kemp disse que ao menos 3.200 árvores foram arrancadas e caíram sobre linhas de energia elétrica em todo o estado, de modo que a companhia responsável pelo abastecimento, Georgia Power, terá que substituir cerca de 8 mil postes.

Uma semana após a chegada de Helene aos Estados Unidos, cerca de 900 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica no sudeste do país, e muitas outras estão sem água potável, transporte e serviços de comunicação.