Dinamarca anuncia envio de unidade de elite para a Groenlândia

Governo publicou nesta quarta-feira um guia de orientações à população para cenários de crise, tratado como medida preventiva

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19h26.

O Exército da Dinamarca deslocou unidades de elite para a Groenlândia nesta quarta-feira, 21, como parte de uma operação militar que envolve também outros países europeus. A movimentação foi anunciada pelas Forças Armadas dinamarquesas e busca ampliar a presença no Ártico, região de interesse estratégico crescente.

A Groenlândia, território autônomo dinamarquês, tem sido alvo de interesse internacional, inclusive dos Estados Unidos durante o governo Donald Trump, que chegou a propor a compra da ilha. A operação atual é parte do exercício Arctic Endurance, iniciado na semana passada e que reúne forças militares de diferentes países europeus.

A fragata "Peter Willemoes", da Dinamarca, passou a integrar o exercício nesta quarta-feira, enquanto no Atlântico Norte, a embarcação francesa "Bretagne" realiza manobras conjuntas com o navio dinamarquês "Thetis", como foi informado pelo Comando Ártico.

O governo da Groenlândia publicou nesta quarta-feira um guia de orientações à população para cenários de crise, tratado como medida preventiva. O ministro da Autossuficiência, Peter Borg, definiu o documento como uma “apólice de seguro”, destacando que o ideal é que não precise ser utilizado.

Durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que não pretendia usar força militar para tomar controle da Groenlândia, mas reiterou o desejo de negociar a aquisição da ilha de forma imediata.

