Djokovic x Mastrelli no Australia Open: confira todas as informações disponíveis

Novak Djokovic e Francesco Maestrelli se enfrentam nesta quarta-feira, 21, pela segunda rodada do Australian Open, em Melbourne. O confronto coloca frente a frente o maior campeão do torneio, dono de 10 títulos, e um jovem italiano que disputa pela primeira vez a chave principal de um Grand Slam.

A partida acontece na Rod Laver Arena, às 23h30, e marca o primeiro duelo oficial entre os dois tenistas. Djokovic chega embalado após alcançar sua 100ª vitória no Australian Open, enquanto Maestrelli tenta aproveitar o melhor momento da carreira para surpreender um dos maiores nomes da história do esporte.

Onde assistir ao jogo?

O duelo entre Djokovic e Maestrelli terá transmissão ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Star+.

O início está previsto para não antes de 23h30, mas pode sofrer alterações conforme a duração das partidas anteriores.

Djokovic vem de sua 100ª vitória no torneio

O sérvio estreou com autoridade no Australian Open ao vencer o espanhol Pedro Martínez em sets diretos, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2. O triunfo, conquistado na segunda-feira, 19, marcou a 100ª vitória de Djokovic no Grand Slam de Melbourne, um recorde no torneio.

Maestrelli diz que está animado para o jogo

Depois de superar o francês Terence Atmane em cinco sets na estreia, Francesco Maestrelli não escondeu a emoção ao projetar o encontro com Djokovic.

“Muito, muito emocionante. Eu sonhei muito com esses jogos e, para mim, foi um sonho participar da primeira chave principal de Grand Slam da minha carreira”, disse o italiano à ATP.

O jovem de 23 anos destacou ainda o impacto pessoal de enfrentar o sérvio.

“Eles me disseram que havia a chance de jogar contra o Djokovic e isso será uma das coisas mais emocionantes da minha vida. É louco ter a chance de ver o nome dele ao lado do meu em uma partida oficial”, afirmou. Mesmo reconhecendo a dificuldade do desafio, Maestrelli garantiu que pretende competir: “Vou tentar dar o meu melhor para tentar vencer. Sei que é muito complicado, mas é isso”.

Jogos da rodada

Além de Djokovic x Maestrelli, a programação reúne outros grandes nomes do circuito.

Na Rod Laver Arena, Jannik Sinner enfrenta o australiano James Duckworth, enquanto Elena Rybakina encara a francesa Varvara Gracheva.

Ainda entre as mulheres, Naomi Osaka joga contra Sorana Cirstea, e Iga Swiatek mede forças com Marie Bouzkova.

A rodada também marca a estreia do brasileiro Marcelo Melo nas duplas, ao lado de Fernando Romboli.