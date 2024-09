Furacão Helene deixa 41 mortos e 4,6 milhões sem energia nos EUA

Ao menos 41 pessoas morreram em quatro estados nos Estados Unidos com a passagem do Furacão Helene, que deixou mais de 4,6 milhões de residências sem energia elétrica e provocou alertas de inundações repentinas. O fenômeno chegou a atingir a categoria 4 (numa escala até 5) ao passar pela Flórida na noite de quinta-feira, 26, e seguiu rumo ao interior da Geórgia como uma tempestade tropical nesta sexta, 27. Posteriormente, foi rebaixado a depressão tropical, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC). Os governadores de Flórida, Geórgia, Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia declararam estado de emergência.

Mortes e destruição se espalham por vários estados

O estado com mais mortes até o momento é a Carolina do Sul, com 17 vítimas, seguido pela Geórgia, que contabiliza 15 mortos. Na Flórida, o primeiro estado atingido, foram confirmadas sete mortes. Dentre elas, cinco ocorreram em comunidades costeiras do Condado de Pinellas, conforme relatado pelo xerife Bob Gualtieri. Outra pessoa faleceu em uma rodovia em Tampa, após a queda de uma placa, segundo o governador Ron DeSantis. Em Dixie, uma árvore caiu sobre uma casa, causando mais uma fatalidade.

Além disso, na Carolina do Norte, um acidente de carro em uma estrada molhada resultou na morte de uma menina de 4 anos em Claremont, enquanto a queda de uma árvore em Charlotte também levou a óbito outra pessoa. As autoridades alertam que o número de vítimas ainda pode aumentar nas próximas horas.

Impacto devastador na Flórida e preparativos nos estados vizinhos

O furacão Helene atingiu a costa da Flórida por volta das 23h10 (horário local), com ventos de até 225 km/h, segundo o NHC. A região de Big Bend, uma área florestal no noroeste do estado, foi duramente afetada. Em Perry, cidade próxima à região onde o furacão Idalia atingiu em 2023, os ventos e a maré de tempestade causaram destruição significativa. Como relatou Michael Bobbitt ao New York Times, "parece que uma bomba nuclear explodiu".

O governador Ron DeSantis alertou para a possibilidade de mais perdas humanas e materiais, enquanto a Guarda Nacional foi mobilizada para operações de busca, resgate e restabelecimento de energia.

Recordes de maré e ameaças de inundações

Especialistas confirmaram que o Helene quebrou recordes de maré de tempestade, estabelecidos anteriormente pelo furacão Idalia. A maré de tempestade, principal causa de mortes por furacões, alcançou até 6 metros em algumas áreas da Flórida. A tempestade também provocou grandes impactos em outros estados, como a Geórgia, onde todos os 159 condados estão em estado de emergência, e mais de 700 mil residências estão sem eletricidade.

O Serviço Nacional de Meteorologia alerta para o risco de inundações na Carolina do Norte, com mais de 800 mil clientes sem energia e 290 estradas bloqueadas.

