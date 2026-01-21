EUA darão US$ 2.600 de 'presente' para imigrantes irregulares deixarem o país

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira o aumento para US$ 2.600 do incentivo econômico oferecido a migrantes em situação irregular que optarem por deixar o país voluntariamente, num processo de “autodeportação”.

A medida foi divulgada em comunicado do Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês), que descreveu o novo valor — antes fixado em US$ 1.000 — como um “presente” em alusão ao aniversário da posse do republicano Donald Trump na presidência.

Segundo o DHS, desde janeiro de 2025, 2,2 milhões de pessoas que viviam nos EUA de forma irregular teriam se autodeportado, incluindo “dezenas de milhares” por meio do aplicativo da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP). No entanto, especialistas em imigração ouvidos pela EFE contestaram esses números, afirmando que a pasta “não forneceu dados” que comprovem as estimativas.

Números questionados

O departamento informou ainda que 622 mil pessoas foram deportadas desde o início do mandato de Trump. Uma análise do Centro Brookings divulgada na semana passada questionou esse total e estimou que o número real seja significativamente menor, entre 310 mil e 350 mil expulsões.

Essa cifra fica abaixo das 778 mil repatriações realizadas no último ano fiscal completo da administração Joe Biden e distante da meta anunciada pela equipe de Trump, que prometia atingir 1 milhão de deportações por ano.

EUA suspendem vistos de imigração para brasileiros

A decisão do governo dos Estados Unidos de suspender, por tempo indeterminado, o processamento de vistos de imigração para cidadãos de 75 países — incluindo o Brasil — passa a valer a partir desta quarta-feira, 21. A medida mira exclusivamente quem busca residência permanente no país e tem como justificativa o reforço do controle sobre o chamado public charge, conceito usado para avaliar se o imigrante pode se tornar um ônus ao depender de benefícios sociais.

Quem será impactado

Segundo Vinícius Bicalho, advogado de imigração licenciado nos Estados Unidos e radicado em Orlando há 12 anos, a suspensão atinge os vistos de imigrante — aqueles que conduzem ao green card, a residência permanente. “Os Estados Unidos têm cerca de 190 tipos de vistos, divididos entre imigrantes e não imigrantes. O que está no radar agora são os vistos de imigrante, para quem quer residir permanentemente no país.”