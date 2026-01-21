Vendas no varejo chinês atingem RMB 50,1 trilhões em 2025

Em 2025, o varejo de bens de consumo na China atingiu RMB 50,1 trilhões, crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior. As vendas de mercadorias subiram 3,8% e o setor de alimentação avançou 3,2%. O consumo das famílias respondeu por 52% do crescimento do PIB, mantendo-se como principal motor da economia.

Durante o 14º Plano Quinquenal, o varejo ultrapassou consecutivamente os marcos de RMB 40 trilhões, RMB 45 trilhões e RMB 50 trilhões, sustentando a recuperação econômica e o aumento da qualidade de vida da população chinesa.

Bens duráveis movimentam mercado

Programas de troca de produtos antigos por novos geraram RMB 2,61 trilhões em vendas e beneficiaram 366 milhões de pessoas. Automóveis de passeio venderam 23,744 milhões de unidades, crescimento de 3,8%, com veículos de nova energia representando 53,9% do total. Eletrodomésticos registraram RMB 1,17 trilhão em vendas, alta de 11%. Equipamentos de comunicação, artigos culturais, móveis e artigos de escritório cresceram entre 14,6% e 20,9%.

Bens de consumo diário mantém estabilidade

Grãos, óleos e alimentos registraram alta de 9,3%, com destaque para produtos orgânicos e verdes. Roupas, calçados e artigos têxteis subiram 3,2%, impulsionados por modelos de estilo chinês tradicional, como hanfu, e tecidos funcionais. Artigos de uso diário cresceram 6,3%, mantendo consumo estável.

Artigos esportivos e de entretenimento cresceram 15,7%, puxados por equipamentos para esportes de inverno, trilhas e ciclismo. Óculos, relógios e pulseiras inteligentes registraram crescimento superior a 40%. Cosméticos avançaram 5,1%, liderados por tendências de estética oriental, enquanto ouro, prata e joias subiram 12,8%, com destaque para produtos que unem cultura tradicional e design moderno.