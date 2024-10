Payroll forte chancela aposta em corte de 25 bps e aumenta expectativa por pouso suave

Os dados aquecidos do mercado de trabalho americano divulgados nesta sexta-feira, 4, tornaram a redução do ritmo de corte de juros um consenso no mercado.

O relatório de empregos não-agrícolas, o payroll, revelou a criação de 254 mil empregos em setembro, 107 mil a mais que o esperado por economistas. Também houve preocupação com aumento do salário médio por hora trabalhada, que subiu 4% na comparação anual ante projeção de 3,8%. O desemprego caiu de 4,2% para 4,1%.

Após a divulgação dos números, investidores consolidaram as apostas de que o Fed terá fará um corte de 25 pontos-base (bps) na próxima decisão de política monetária. Na anterior, o banco central americano deu início ao ciclo de queda de juros com um corte de 50 bps, acima do esperado por parte dos investidores.

Nesta sexta, investidores precificam uma chance de 91% de o Fed cortar sua taxa de referência em 25 bps para entre 4,75% e 5%. Na véspera, precificava-se uma chance de 68%.

Os números do relatório de emprego de setembro, com queda marginal no desemprego e fluxo de contratações líquidas muito acima do esperado, devem afastar de vez a hipótese de um enfraquecimento mais relevante no mercado de trabalho dos EUA. O cenário do pouso suave está cada vez mais consolidado”, afirma em nota Danilo Igliori economista-chefe da Nomad.

Efeito nos mercados

Com a expectativa mais otimista para a atividade americana, as bolsas de Nova York abrirem em firme alta nesta sexta. Composto por empresas mais dependentes da atividade local, o Índice Russell 2000 é o destaque nesta sexta, subindo 1,4%. Já o dólar ganha força no mundo, com a economia mais forte e projeção de juros mais altos nos Estados Unidos.