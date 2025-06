Superiate de quase R$ 3 bilhões de Jeff Bezos é um dos maiores entre os bilionários; veja foto

O Koru, superiate de Jeff Bezos, foi construído por US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,78 bilhões na cotação atual) e é um dos maiores iates privados do mundo. Com 127 metros de comprimento, o Koru é o maior iate a vela entre os bilionários, destacando-se não apenas pelo tamanho, mas também pela combinação de design clássico e recursos de alta tecnologia.

O Koru foi projetado pelo estaleiro Oceanco e teve sua construção concluída em abril de 2023. Sua estrutura é composta por um casco de aço azul-marinho e uma superestrutura de alumínio O design exterior foi elaborado pelos arquitetos navais Dykstra, enquanto o interior, caracterizado por madeiras naturais e tons neutros, foi desenvolvido pelo estúdio Mlinaric, Henry & Zervudachi.

Com capacidade para 18 hóspedes em 9 suítes e uma tripulação de 40 pessoas, o iate oferece uma gama de comodidades de luxo, incluindo três jacuzzis, piscina, cinema privado, além de salões amplos e decks espaçosos. A bordo, o Abeona, uma embarcação de apoio de 75 metros, acomoda a tripulação adicional e oferece espaço para brinquedos náuticos e suprimentos, além de contar com um heliponto.

Além de ser uma obra de engenharia e luxo, o Koru tem grande valor pessoal paraBezos. Foi a bordo do iate que Bezos pediu Lauren Sánchez em casamento. Na próxima semana, o Koru será o local principal para o casamento do casal, que ocorrerá em Veneza, Itália, em um evento de grande escala que deve reunir diversas celebridades e figuras públicas.

O que significa Koru?

O nome Koru vem da palavra maori, que simboliza novos começos e crescimento, refletindo o papel do iate na vida de Bezos como uma extensão de sua jornada pessoal e profissional.

Durante sua construção, o Koru gerou controvérsias, especialmente quando foi necessário alterar o trajeto para evitar a remoção da ponte De Hef, em Rotterdam.

Iate de Bezos, Koru (Joe Raedle / Equipe/Getty Images)

O Koru e outros superiates de bilionários

Embora o Koru seja imenso, ele não é o maior iate do mundo. O Azzam (180 metros) de Sheikh Khalifa e o Eclipse (162 metros) de Roman Abramovich ainda superam o Koru em tamanho. Em termos de custo, o Eclipse é o mais caro, com um valor estimado de US$ 1,5 bilhões, seguido pelo Azzam, que foi construído por cerca de US$ 600 milhões. O Koru, com US$ 500 milhões, fica atrás desses dois em valor.

Ranking dos Maiores Iates Privados