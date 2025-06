Casamento de Bezos e Lauren Sánchez em Veneza atrai convidados com fortuna estimada em R$ 11 bilhões

A aguardada cerimônia de casamento entre Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Lauren Sánchez, ex-apresentadora de TV, acontecerá esta semana em Veneza, e já tem gerado grande expectativa. A cidade, conhecida por suas belezas e canais, será o cenário da união, que contará com a presença de cerca de 200 amigos e familiares mais próximos do casal.

Vários convidados ilustres começaram a chegar à Itália para o evento. Ivanka Trump, filha do presidente Donald Trump, e seu marido Jared Kushner foram fotografados no aeroporto de Veneza e logo seguiram para o Hotel St. Regis em um táxi aquático. Diane von Furstenberg, renomada estilista com residência na cidade, também foi vista desembarcando no aeroporto, demonstrando sua proximidade com os anfitriões.

Outros convidados, como Tony Gonzalez, ex-jogador de futebol americano e ex-namorado de Lauren, e sua esposa, October Gonzalez, amiga íntima da noiva, já estão em Veneza. A comentarista esportiva Charissa Thompson também compartilhou nas redes sociais sua presença no Lago Como. Tanto October quanto Charissa foram figuras presentes na celebração de despedida de solteira de Lauren, que em maio reuniu outras personalidades, como Kris Jenner, Kim Kardashian e Katy Perry, em Paris.

Além das festas de noivado de Bezos e Sánchez, realizadas no luxuoso iate Koru e na mansão de Barry Diller e Diane von Furstenberg, os eventos contaram com a presença de nomes como Bill Gates, Oprah Winfrey e Leonardo DiCaprio, o que já sugere a magnitude do casamento.

Com tantos convidados VIP, os hotéis mais exclusivos de Veneza, como o The Gritti Palace, Hotel Cipriani e Aman, estão praticamente lotados para a ocasião, com diárias que podem ultrapassar os US$ 10.000 por noite.

No entanto, a cerimônia também tem gerado resistência entre os moradores locais. Alguns grupos têm se manifestado contra o evento devido ao impacto do turismo excessivo na cidade, exibindo cartazes que expressam descontentamento com a presença de Bezos. Os organizadores dos protestos prometem tentar impedir o acesso aos locais do evento, embora a prefeitura de Veneza tenha se posicionado a favor da realização do casamento, manifestando seu apoio à celebração.

Lista completa de convidados confirmados para o casamento de Bezos e Sánchez: