Assinatura de Trump será adicionada às notas do dólar americano, diz jornal

As notas de dólar americano passarão a destacar a assinatura do presidente Donald Trump, em uma mudança sem precedentes na moeda nacional. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 26, pela revista americana Vanity Fair e confirmada pelo The New York Times.

Segundo o Departamento do Tesouro, a mudança está sendo feita em homenagem ao 250º aniversário dos Estados Unidos.

O processo de criação de novas matrizes de impressão já está em andamento, com previsão de circulação nos próximos meses. A mudança não tem caráter temporário. O nome de Trump permanecerá nas cédulas até eventual decisão futura para sua retirada.

A iniciativa representa uma alteração inédita no padrão histórico da moeda dos Estados Unidos. Tradicionalmente, as cédulas incluem as assinaturas do secretário do Tesouro e do tesoureiro do país. Com a mudança, a assinatura de Trump substituirá a do tesoureiro Brandon Beach e será exibida ao lado da assinatura do secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Ampliação da presença simbólica de Trump

O presidente Donald Trump ampliou, ao longo de seu segundo mandato, intervenções simbólicas em edifícios públicos de Washington, incluindo alterações visuais em espaços institucionais.

Entre as mudanças estão a instalação de banners com sua imagem, intervenções no Kennedy Center e modificações estruturais na Casa Branca, com a construção de um salão de baile de 8.361 metros quadrados.

Outras ações relacionadas à representação do presidente em ativos oficiais também avançaram. Na semana anterior, a Comissão de Belas Artes — composta por integrantes indicados pelo próprio Trump — aprovou a criação de uma moeda comemorativa de ouro 24 quilates com a imagem do presidente, também vinculada às comemorações do 250º aniversário do país.