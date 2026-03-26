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Assinatura de Trump será adicionada às notas do dólar americano, diz jornal

Atualização na moeda norte-americana representa um feito inédito para um presidente em exercício

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de março de 2026 às 19h36.

Última atualização em 26 de março de 2026 às 19h54.

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As notas de dólar americano passarão a destacar a assinatura do presidente Donald Trump, em uma mudança sem precedentes na moeda nacional. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 26, pela revista americana Vanity Fair e confirmada pelo The New York Times.

Segundo o Departamento do Tesouro, a mudança está sendo feita em homenagem ao 250º aniversário dos Estados Unidos.

O processo de criação de novas matrizes de impressão já está em andamento, com previsão de circulação nos próximos meses. A mudança não tem caráter temporário. O nome de Trump permanecerá nas cédulas até eventual decisão futura para sua retirada.

A iniciativa representa uma alteração inédita no padrão histórico da moeda dos Estados Unidos. Tradicionalmente, as cédulas incluem as assinaturas do secretário do Tesouro e do tesoureiro do país. Com a mudança, a assinatura de Trump substituirá a do tesoureiro Brandon Beach e será exibida ao lado da assinatura do secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Ampliação da presença simbólica de Trump

O presidente Donald Trump ampliou, ao longo de seu segundo mandato, intervenções simbólicas em edifícios públicos de Washington, incluindo alterações visuais em espaços institucionais.

Entre as mudanças estão a instalação de banners com sua imagem, intervenções no Kennedy Center e modificações estruturais na Casa Branca, com a construção de um salão de baile de 8.361 metros quadrados.

Outras ações relacionadas à representação do presidente em ativos oficiais também avançaram. Na semana anterior, a Comissão de Belas Artes — composta por integrantes indicados pelo próprio Trump — aprovou a criação de uma moeda comemorativa de ouro 24 quilates com a imagem do presidente, também vinculada às comemorações do 250º aniversário do país.

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