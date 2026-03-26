Trump diz que novas acusações contra Maduro podem ser apresentadas em tribunal de NY

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 26, que o líder venezuelano Nicolás Maduro, preso em Caracas e que participa hoje de sua segunda audiência na Justiça americana, foi acusado formalmente por apenas parte dos crimes que teria cometido.

Segundo Trump, o processo atual contempla apenas “uma fração” das acusações atribuídas ao ex-líder venezuelano.

"Imagino que virão outros julgamentos, já que, na realidade, ele só foi processado por uma fração dos crimes que cometeu. Outros casos serão apresentados", afirmou Trump durante uma reunião com seu gabinete na Casa Branca.

O presidente americano indicou que novas acusações podem ser apresentadas, incluindo denúncias ainda não formalizadas.

"Ele esvaziou suas prisões em nosso país, e espero que, em algum momento, seja imputado por essa acusação, pois trata-se de uma denúncia grave que ainda não foi formulada, mas que deveria ser", disse Trump.

O republicano também mencionou a operação militar realizada em 3 de janeiro que resultou na captura de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Após a prisão do casal, os dois passaram a responder a acusações relacionadas a narcoterrorismo e conspiração nos Estados Unidos.

"Foi uma grande operação militar para capturar um homem extremamente perigoso, alguém que assassinou muitíssimas pessoas e que forçou outras a entrarem em nosso país", declarou.

Quatro acusações contra Nicolás Maduro

Maduro e Flores comparecem novamente nesta quinta-feira perante um juiz federal em Nova York, em mais uma etapa do processo judicial. O ex-líder venezuelano responde a quatro acusações: três por conspiração — envolvendo narcoterrorismo, importação de cocaína e posse de armamentos — e uma por posse desses equipamentos.

"Ele foi um dos principais fornecedores de drogas que entram em nossa nação. Agora foi capturado e, suponho, está recebendo a garantia de um julgamento justo", comentou Trump.

Flores também é alvo de quatro acusações, incluindo duas por conspiração para importação de cocaína, uma por conspiração para posse de armas e outra por posse de armamentos.

Na primeira audiência, Nicolás Maduro declarou-se "inocente" e afirmou ser um "prisioneiro de guerra".

Os advogados do casal, Barry Pollack e Mark Donnelly, protocolaram um pedido de anulação das acusações. A defesa argumenta que o governo dos Estados Unidos revogou autorizações que permitiam o uso de recursos venezuelanos para custear a defesa, classificando a medida como um "erro administrativo".