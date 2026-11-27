Comunicação nas empresas: desafio em tempos de IA (EPSON/Getty Images)
Estrategista de Comunicação
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 16h11.
Em 2027, as empresas não terão um problema de falta de conteúdo. Terão um problema de curadoria.
Um dado da Mintel ajuda a entender o paradoxo: apenas 33% dos lançamentos globais de bens de consumo nos últimos 12 meses eram genuinamente novos, ante 43% há uma década.
Isto é, nós produzimos mais, variamos mais e lançamos mais sem necessariamente criar mais valor.
A comunicação corporativa chegou à mesma encruzilhada. Segundo a Ragan, 75% dos comunicadores já utilizam Inteligência Artificial para escrever ou editar. Sim, quase 8 em 10.
Ao mesmo tempo, 68% dos líderes ouvidos pelo Boston Consulting Group consideram suas áreas atrasadas na adoção da IA. Apenas uma em cada dez equipes integrou profundamente a tecnologia aos seus fluxos de trabalho.
Sabendo que a gente aprendeu a produzir antes de reorganizar o trabalho, vejo 9 mudanças que devem definir a comunicação em 2027.
A elas:
Quando qualquer área consegue criar textos, vídeos e apresentações em segundos, produzir deixa de ser o diferencial. O trabalho mais valioso acontecerá antes: decidir o que realmente precisa ser dito, para quem, em qual momento e com qual consequência. Às vezes, comunicar melhor significará publicar menos.
Antes de procurar a empresa, muitas pessoas perguntarão sobre ela a... uma IA. A resposta combinará informações oficiais, notícias, avaliações e opiniões externas. Reputação deixará de ser apenas aquilo que a organização publica e passará a incluir aquilo que a máquina conclui sobre o que encontrou.
Documentos desatualizados, políticas conflitantes e diferentes versões da mesma estratégia contaminam pessoas e sistemas. A IA não elimina a contradição. Pode apenas apresentá-la com mais convicção. Manter uma fonte oficial clara, atualizada e localizável será parte da segurança das decisões.
A IA barateia a produção, mas não amplia a atenção disponível. A vantagem estará com quem souber selecionar, simplificar e até silenciar. O excesso de comunicação também comunica: frequentemente revela que a organização ainda não decidiu o que é realmente importante.
“Esta foi uma decisão difícil” não explica uma decisão. As pessoas precisam conhecer critérios, limites, alternativas e consequências práticas. Quando essas informações não chegam, cada profissional completa sozinho a parte que falta. É assim que uma ótima mensagem pode produzir decisões opostas.
A empresa anuncia uma mudança. Minutos depois, a equipe pergunta ao gestor o que aquilo significa para as metas, a rotina e o emprego. É nessa segunda conversa que a estratégia avança ou começa a desmoronar. Gestores precisarão receber contexto antes de receber a missão de explicar.
A pergunta decisiva não será se a mensagem foi escrita por uma pessoa ou por uma IA. Será: quem está disposto a responder por ela? Uma comunicação se torna autêntica quando alguém sustenta seu conteúdo diante das dúvidas, das discordâncias e das consequências.
Cliques, visualizações e taxas de abertura continuarão importantes, mas não mostrarão se uma orientação funcionou. A comunicação também será medida pelas dúvidas que deixaram de se repetir, pelo retrabalho evitado e pelo tempo necessário para transformar entendimento em ação.
A primeira mensagem anuncia a decisão. A segunda responde: “O que isso significa para mim?”. A IA ajudará a escrever, adaptar e distribuir o anúncio. A confiança continuará dependendo de quem escuta, explica, corrige e permanece na conversa quando o roteiro termina.
A Edelman descobriu que 76% dos profissionais passaram por alguma transformação importante no último ano. A confiança no empregador ainda é alta, em 74%, mas caiu cinco pontos desde 2024.
Outro dado da Mintel mostra que 85% dos adultos brasileiros responsáveis pela limpeza da casa preferem uma rotina mais simples. Não é uma pesquisa sobre comunicação, mas revela uma expectativa maior: diante de sistemas cada vez mais complexos, as pessoas não querem receber mais componentes para administrar. Querem menos esforço para chegar a um resultado.
A comunicação precisará fazer o mesmo. Pessoas não querem apenas mais mensagens, plataformas, vídeos e assistentes. Querem compreender o que está acontecendo, por que aquilo importa e o que precisam fazer.
Em 2027, comunicar bem não será falar mais depressa. Será reduzir o número de pessoas obrigadas a interpretar sozinhas aquilo que a empresa ainda não conseguiu explicar.
Quem comunica bem decide melhor.