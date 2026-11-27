Em 2027, as empresas não terão um problema de falta de conteúdo. Terão um problema de curadoria.

Um dado da Mintel ajuda a entender o paradoxo: apenas 33% dos lançamentos globais de bens de consumo nos últimos 12 meses eram genuinamente novos, ante 43% há uma década.

Isto é, nós produzimos mais, variamos mais e lançamos mais sem necessariamente criar mais valor.

A comunicação corporativa chegou à mesma encruzilhada. Segundo a Ragan, 75% dos comunicadores já utilizam Inteligência Artificial para escrever ou editar. Sim, quase 8 em 10.

Ao mesmo tempo, 68% dos líderes ouvidos pelo Boston Consulting Group consideram suas áreas atrasadas na adoção da IA. Apenas uma em cada dez equipes integrou profundamente a tecnologia aos seus fluxos de trabalho.

Sabendo que a gente aprendeu a produzir antes de reorganizar o trabalho, vejo 9 mudanças que devem definir a comunicação em 2027.

A elas:

Comunicar será escolher

Quando qualquer área consegue criar textos, vídeos e apresentações em segundos, produzir deixa de ser o diferencial. O trabalho mais valioso acontecerá antes: decidir o que realmente precisa ser dito, para quem, em qual momento e com qual consequência. Às vezes, comunicar melhor significará publicar menos.

Toda empresa terá um porta-voz que não contratou

Antes de procurar a empresa, muitas pessoas perguntarão sobre ela a... uma IA. A resposta combinará informações oficiais, notícias, avaliações e opiniões externas. Reputação deixará de ser apenas aquilo que a organização publica e passará a incluir aquilo que a máquina conclui sobre o que encontrou.

A fonte oficial se tornará um ativo

Documentos desatualizados, políticas conflitantes e diferentes versões da mesma estratégia contaminam pessoas e sistemas. A IA não elimina a contradição. Pode apenas apresentá-la com mais convicção. Manter uma fonte oficial clara, atualizada e localizável será parte da segurança das decisões.

Menos conteúdo será sinal de maturidade

A IA barateia a produção, mas não amplia a atenção disponível. A vantagem estará com quem souber selecionar, simplificar e até silenciar. O excesso de comunicação também comunica: frequentemente revela que a organização ainda não decidiu o que é realmente importante.

A empresa que economiza contexto pagará em retrabalho

“Esta foi uma decisão difícil” não explica uma decisão. As pessoas precisam conhecer critérios, limites, alternativas e consequências práticas. Quando essas informações não chegam, cada profissional completa sozinho a parte que falta. É assim que uma ótima mensagem pode produzir decisões opostas.

O gestor será a última milha da estratégia

A empresa anuncia uma mudança. Minutos depois, a equipe pergunta ao gestor o que aquilo significa para as metas, a rotina e o emprego. É nessa segunda conversa que a estratégia avança ou começa a desmoronar. Gestores precisarão receber contexto antes de receber a missão de explicar.

Autenticidade será responsabilidade, não autoria

A pergunta decisiva não será se a mensagem foi escrita por uma pessoa ou por uma IA. Será: quem está disposto a responder por ela? Uma comunicação se torna autêntica quando alguém sustenta seu conteúdo diante das dúvidas, das discordâncias e das consequências.

Alcance perderá espaço para redução de atrito

Cliques, visualizações e taxas de abertura continuarão importantes, mas não mostrarão se uma orientação funcionou. A comunicação também será medida pelas dúvidas que deixaram de se repetir, pelo retrabalho evitado e pelo tempo necessário para transformar entendimento em ação.

A segunda mensagem valerá mais do que a primeira

A primeira mensagem anuncia a decisão. A segunda responde: “O que isso significa para mim?”. A IA ajudará a escrever, adaptar e distribuir o anúncio. A confiança continuará dependendo de quem escuta, explica, corrige e permanece na conversa quando o roteiro termina.

Menos mensagens, melhores decisões

A Edelman descobriu que 76% dos profissionais passaram por alguma transformação importante no último ano. A confiança no empregador ainda é alta, em 74%, mas caiu cinco pontos desde 2024.

Outro dado da Mintel mostra que 85% dos adultos brasileiros responsáveis pela limpeza da casa preferem uma rotina mais simples. Não é uma pesquisa sobre comunicação, mas revela uma expectativa maior: diante de sistemas cada vez mais complexos, as pessoas não querem receber mais componentes para administrar. Querem menos esforço para chegar a um resultado.

A comunicação precisará fazer o mesmo. Pessoas não querem apenas mais mensagens, plataformas, vídeos e assistentes. Querem compreender o que está acontecendo, por que aquilo importa e o que precisam fazer.

Em 2027, comunicar bem não será falar mais depressa. Será reduzir o número de pessoas obrigadas a interpretar sozinhas aquilo que a empresa ainda não conseguiu explicar.

Quem comunica bem decide melhor.