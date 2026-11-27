Um ano após a COP30, realizada em Belém, no Pará, a agenda climática ampliou seu espaço no debate público internacional, mas as divergências políticas e econômicas entre os países continuam a limitar os avanços nas negociações. A COP31, 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Antália, na Turquia, registrou 3,39 milhões de menções na internet durante os 14 dias de evento, um crescimento de 119% em relação à edição brasileira.

Os dados são do Radar COP31, levantamento realizado pela Quaest que analisou a repercussão da conferência em redes sociais, portais de notícias, blogs e fóruns. Entre 1º e 23 de novembro, período que inclui os dias anteriores à abertura e imediatamente posteriores ao encerramento do evento, foram contabilizadas 4,7 milhões de menções, com a participação de 609 mil autores únicos.

Na comparação entre os períodos de realização das duas conferências, a média diária de publicações passou de 129 mil para 242 mil, um aumento de 88%. O número de autores únicos saltou de 208 mil para 320 mil, enquanto o alcance estimado por hora cresceu 57%, de 14,6 milhões para 22,95 milhões de contas.

O crescimento das conversas, mesmo descontada a diferença na duração das duas conferências, indica uma ampliação da repercussão da agenda climática. O conteúdo das publicações, no entanto, expõe a dificuldade de transformar essa mobilização em decisões multilaterais.

A ausência de consenso sobre a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, a resistência de países produtores de petróleo e a insuficiência dos compromissos financeiros para apoiar as economias em desenvolvimento estiveram entre os principais pontos de insatisfação identificados pelo monitoramento.

Entre os três eixos temáticos acompanhados pela Quaest, a transição energética concentrou 99 mil menções, seguida pela descarbonização, com 97 mil, e pelo financiamento climático, com 63 mil.

“O crescimento das conversas sobre a COP31, em relação à COP30 realizada no Brasil, demonstra que a agenda climática ganhou ainda mais espaço no debate público internacional. Mas há uma contradição que os dados demonstram: enquanto aumenta a mobilização em torno da urgência climática, os países continuam encontrando dificuldades para construir consensos sobre medidas concretas”, afirma Marina Siqueira, diretora de Sustentabilidade e Riscos da Quaest, no relatório.

Da infraestrutura em Belém aos impasses diplomáticos na Turquia

Além do aumento no volume de publicações, o levantamento identificou uma mudança no conteúdo das críticas às conferências climáticas.

Na COP30, em 2025, parte da repercussão negativa esteve associada aos desafios logísticos e estruturais da realização do evento em Belém. Na COP31, embora problemas locais também tenham aparecido nas redes, as críticas ganharam um componente mais diretamente relacionado à efetividade das negociações internacionais.

A abertura da conferência brasileira foi marcada por protestos e questionamentos sobre a organização do evento. Na primeira semana, o debate foi mobilizado pelas críticas do chanceler alemão, pela repercussão de uma carta da ONU e pelas manifestações de povos indígenas. Na reta final, o incêndio na Blue Zone, área destinada às negociações oficiais da conferência, voltou a colocar a infraestrutura do evento no centro das discussões.

Em Antália, a dinâmica foi diferente. A abertura da COP31, em 9 de novembro, impulsionou publicações relacionadas à necessidade de acelerar a redução das emissões de gases de efeito estufa, promover uma transição energética justa e ampliar o financiamento destinado aos países mais vulneráveis às mudanças climáticas.

O pico de menções ocorreu dois dias depois, em 11 de novembro. Entre os assuntos que movimentaram as plataformas estavam os discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do secretário-geral da ONU, António Guterres, além das discussões sobre os impactos da ausência dos Estados Unidos e das tensões geopolíticas nas negociações.

Após a primeira semana, o volume de publicações perdeu intensidade e voltou a crescer nos últimos dias da conferência, quando a dificuldade de construir um acordo entre as delegações levou à prorrogação das negociações por dois dias.

Encerrada em 22 de novembro, a COP31 tornou-se, segundo o levantamento, a edição mais longa da história das conferências climáticas da ONU. A extensão do calendário, porém, não foi suficiente para superar as divergências sobre o futuro dos combustíveis fósseis.

Do total de menções registradas entre 1º e 23 de novembro, 63% foram classificadas como neutras ou informativas, 22% como negativas e 15% como positivas.

As publicações negativas estiveram associadas principalmente à frustração com os resultados das negociações, aos protestos relacionados ao financiamento climático e a problemas locais na Turquia, como relatos de taxistas que se recusaram a atender visitantes da conferência.

Entre as manifestações positivas, ganharam espaço a participação brasileira, a atuação diplomática da Turquia, as iniciativas de conscientização ambiental e as discussões sobre a inclusão de mulheres e jovens nas decisões climáticas.

Na edição anterior, as menções negativas representaram 35% das publicações monitoradas no Brasil e 23% no cenário internacional. As positivas corresponderam a 20% e 24%, respectivamente. Como os recortes geográficos apresentados para as duas edições são diferentes, os percentuais não permitem uma comparação direta da percepção geral sobre as conferências.

Transição energética: o debate sobre investimentos e infraestrutura

Com 99 mil menções entre 1º e 23 de novembro, a transição energética foi o assunto mais citado entre os três temas acompanhados individualmente pela Quaest.

O maior volume de publicações sobre o tema foi registrado em 10 de novembro, em meio à repercussão das propostas brasileiras para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, ampliar a participação das energias renováveis e combater o desmatamento na Amazônia e no Cerrado.

A discussão sobre a substituição de fontes poluentes por alternativas de menor emissão de carbono também mobilizou conversas sobre os investimentos necessários para viabilizar essa transformação, especialmente em países e regiões cuja atividade econômica depende da exploração de combustíveis fósseis.

Entre as iniciativas que repercutiram nas plataformas estavam a criação de fundos para financiar a transição energética em regiões dependentes do carvão e o uso de capital de risco corporativo, modalidade em que empresas investem em negócios inovadores, para desenvolver soluções sustentáveis.

No cenário internacional, parte das discussões esteve concentrada em projetos de expansão da infraestrutura energética e na adoção de tecnologias capazes de ampliar a participação das fontes renováveis nas matrizes elétricas.

Os planos de expansão da infraestrutura da Índia, a participação das fontes renováveis no Paquistão e as iniciativas de desenvolvimento de soluções energéticas em Ruanda apareceram entre os exemplos identificados pelo monitoramento.

Outro assunto que ganhou espaço foi o armazenamento de energia, especialmente os sistemas conhecidos como BESS, sigla em inglês para sistemas de armazenamento de energia em baterias.

A tecnologia esteve associada às discussões sobre a necessidade de tornar as redes elétricas mais flexíveis e ampliar a integração de fontes renováveis aos sistemas de geração e consumo de eletricidade. A China apareceu no levantamento como referência em capacidade de armazenamento por baterias.

Entre os investimentos mencionados nas redes está um acordo de US$ 15 bilhões entre Turquia e China para projetos de energia renovável e armazenamento. Também repercutiram iniciativas que combinam geração solar e sistemas de baterias para atender operações industriais.

A expansão dessas tecnologias ocupou uma frente das discussões sobre transição energética. A outra esteve concentrada nas barreiras políticas e econômicas para estabelecer compromissos internacionais de redução da dependência de petróleo, carvão e gás natural.

Descarbonização esbarra no custo econômico e na resistência dos produtores de petróleo

Segundo tema mais mencionado entre os três eixos analisados pela Quaest, a descarbonização, processo de redução das emissões de carbono associadas às atividades econômicas, contabilizou 97 mil publicações no período monitorado.

O pico de conversas ocorreu em 13 de novembro, quando ganharam repercussão os questionamentos sobre os custos econômicos das políticas voltadas à neutralidade de carbono, condição em que as emissões de gases de efeito estufa são equilibradas por sua remoção da atmosfera.

Parte das discussões esteve concentrada no Reino Unido e na Alemanha, com publicações que questionavam o custo-benefício dessas medidas e sua capacidade de contribuir para limitar o aumento da temperatura global.

Em outra direção, governos e especialistas defenderam, nas conversas identificadas pelo levantamento, que a redução da dependência dos combustíveis fósseis pode diminuir a exposição das economias à volatilidade dos preços dessas commodities e contribuir para reduzir os custos da energia.

O debate digital incorporou, portanto, argumentos relacionados não apenas à redução das emissões, mas também à segurança energética, à estabilidade econômica e ao impacto financeiro da transição sobre diferentes países.

Nas negociações internacionais, a principal divergência esteve na inclusão de compromissos explícitos para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

Segundo a Quaest, a resistência de países produtores de petróleo contribuiu para a retirada ou o enfraquecimento de cláusulas relacionadas ao tema nas minutas dos documentos discutidos pelas delegações.

A União Europeia e um grupo de outros países, por sua vez, recusaram-se a aceitar um texto final que não incorporasse medidas sobre a redução progressiva da dependência dessas fontes de energia.

A divergência também mobilizou manifestações de organizações ambientais nas redes sociais. Publicações identificadas pelo monitoramento questionaram a influência do setor de combustíveis fósseis nas conferências climáticas e criticaram a incapacidade dos governos de estabelecer compromissos para enfrentar uma das causas das mudanças climáticas.

Entre os exemplos destacados pelo relatório está uma publicação do Greenpeace na Itália que associou o encerramento da conferência sem consenso sobre o tema a uma vitória dos combustíveis fósseis nas negociações.

O impasse deixou sem definição um dos assuntos que estiveram no centro das discussões sobre transição energética desde a abertura da conferência.

Quem paga pela crise climática?

Com 63 mil menções, o financiamento climático foi outro eixo de mobilização nas plataformas digitais e um dos principais pontos de divergência entre os países durante a COP31.

O tema atingiu seu maior volume de publicações em 11 de novembro, quando lideranças internacionais defenderam a ampliação dos recursos destinados aos países em desenvolvimento e questionaram a suficiência dos compromissos financeiros existentes.

A discussão envolve tanto o financiamento de medidas de mitigação, voltadas à redução das emissões de gases de efeito estufa, quanto de adaptação, que buscam preparar cidades, economias e populações para os impactos das mudanças climáticas.

Uma das demandas recorrentes identificadas pela Quaest foi a necessidade de mobilizar US$ 1,3 trilhão anualmente em financiamento climático.

Além do volume de recursos, a forma como o dinheiro chega aos países em desenvolvimento também esteve entre os principais pontos de questionamento.

As publicações monitoradas registraram críticas à oferta de empréstimos em vez de doações por parte dos países desenvolvidos. A preocupação é que o financiamento de medidas de enfrentamento à crise climática nessas condições contribua para ampliar o endividamento das economias que já enfrentam dificuldades para custear projetos de infraestrutura, adaptação e transição energética.

A destinação de recursos a povos indígenas e comunidades expostas de forma desproporcional aos impactos das mudanças climáticas também apareceu nas discussões.

Nesses casos, o debate sobre financiamento esteve associado à justiça climática, conceito que considera as diferenças de responsabilidade pela crise ambiental e de exposição aos seus efeitos entre países e grupos sociais.

Nas plataformas internacionais, ganharam espaço as discussões sobre os impactos econômicos e sociais das mudanças climáticas, a ocorrência de eventos extremos, as iniciativas nacionais de adaptação e os questionamentos sobre a efetividade dos compromissos assumidos nas conferências da ONU.

O Brasil esteve entre os países que defenderam a necessidade de compromissos financeiros mais concretos por parte das economias desenvolvidas.

De acordo com o levantamento, as divergências em torno da mobilização desses recursos contribuíram para a ausência de um acordo político final na COP31, ao lado da falta de consenso sobre a eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

Brasil mantém espaço no debate um ano após sediar a COP

Mesmo com a transferência da conferência de Belém para Antália, a atuação brasileira continuou a mobilizar parte das conversas digitais sobre a agenda climática internacional.

O português foi o terceiro idioma com maior volume de publicações entre 1º e 23 de novembro, respondendo por 11% das menções monitoradas. Na liderança estiveram o turco, com 35%, e o inglês, com 33%.

Na sequência apareceram o espanhol, com 6%; o japonês, com 3%; e o francês e o alemão, com 2% cada.

As discussões em turco estiveram concentradas na atuação do presidente Recep Tayyip Erdoğan, no papel diplomático do país-sede e na programação da conferência. Em inglês, ganharam espaço as conversas sobre a urgência da crise climática, a transição energética e os impasses envolvendo os combustíveis fósseis.

Nas publicações em português, a atuação de Lula esteve entre os principais assuntos. O presidente associou a crise climática às desigualdades sociais, raciais, de classe e de gênero, além de defender a ampliação do financiamento destinado às populações mais vulneráveis.

O racismo ambiental, termo utilizado para descrever a exposição desproporcional de determinados grupos raciais e étnicos aos riscos e danos ambientais, também ganhou espaço nas conversas brasileiras a partir do discurso presidencial.

Outros assuntos que mobilizaram o debate nacional foram os impactos das mudanças climáticas sobre a saúde, a intensificação dos eventos extremos e as iniciativas de preservação ambiental.

A agenda indígena também esteve presente nas publicações, incluindo a repercussão de medidas relacionadas à destinação de terras a povos indígenas em Mato Grosso após a conferência. Entre as propostas apresentadas pelo Brasil que ganharam visibilidade está o Mapa do Caminho, voltado à construção de estratégias para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e o combate ao desmatamento e à degradação florestal.

A repercussão dessas iniciativas esteve associada ao recebimento do prêmio Raio do Dia (Ray of the Day), concedido pela Climate Action Network (CAN), rede de organizações da sociedade civil que atua na agenda climática.

Segundo o levantamento, a redução do desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa no país também esteve entre os fatores considerados no reconhecimento. “O Brasil chegou à COP31 com uma posição coerente com a que construiu ao longo das últimas edições, baseada em uma compreensão clara da agenda climática e na defesa de ações concretas”, afirma Siqueira.

Os R$ 39 bilhões em financiamento climático

Na frente econômica, um dos anúncios brasileiros identificados pelo monitoramento envolveu R$ 39 bilhões em financiamento climático.

Os recursos anunciados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pelo Fundo Verde para o Clima, ligado à ONU, e por investidores privados estão relacionados a iniciativas de descarbonização industrial, desenvolvimento de soluções sustentáveis e transição energética.

A mobilização de recursos públicos, multilaterais e privados apareceu no debate digital como uma das alternativas para financiar projetos de redução de emissões e viabilizar investimentos na transformação das matrizes energéticas.

O anúncio ocorreu em meio às cobranças brasileiras por compromissos financeiros mais amplos no cenário internacional, especialmente para apoiar as economias em desenvolvimento.

Apesar da repercussão das iniciativas nacionais, parte das propostas defendidas pela delegação brasileira não encontrou respaldo suficiente entre os demais países para integrar um acordo final.

Em uma publicação no Instagram em 23 de novembro, um dia após o encerramento da conferência, Marina Silva criticou tanto a ausência de compromissos relacionados aos combustíveis fósseis quanto a falta de avanços no financiamento de medidas de adaptação.

“O texto final ignorava tanto os combustíveis fósseis quanto os Mapas do Caminho para a transição energética e o fim do desmatamento. Também não apresentava um plano concreto para ampliar o financiamento à adaptação, fundamental para os países e populações mais vulneráveis aos impactos da crise climática”, escreveu.

A publicação, que registrava 315 mil visualizações, 18,1 mil curtidas e 1.815 comentários, esteve entre os conteúdos brasileiros destacados pelo monitoramento da Quaest.

“Aceitá-lo do jeito que foi apresentado significaria chancelar um documento incompatível com a urgência climática”, afirmou Marina Silva, que classificou o resultado das negociações como um fracasso político.

A distância entre a mobilização e os compromissos climáticos

O crescimento do debate digital sobre a COP31 ocorreu enquanto as discussões sobre mudanças climáticas passaram a incorporar, de forma recorrente, questões de política energética, competitividade econômica, financiamento, endividamento e desigualdade social.

Se na COP30 a organização do evento ocupou parte relevante das críticas, na edição seguinte os questionamentos recaíram com maior intensidade sobre a capacidade das conferências de produzir compromissos internacionais.

A análise da Quaest foi realizada por meio de social listening digital, metodologia de rastreamento e análise quantitativa e qualitativa de conversas na internet. O levantamento considerou publicações em plataformas como Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, LinkedIn, Reddit, Threads e Bluesky, além de portais de notícias, blogs e fóruns.

Os dados dimensionam a repercussão da conferência e identificam as narrativas que circularam nas plataformas monitoradas, mas não equivalem a uma pesquisa de opinião representativa da população mundial.

Para Siqueira, a ampliação do debate digital e o resultado das negociações evidenciam uma contradição na condução da agenda climática internacional.

“A COP31 expôs essa distância entre o reconhecimento coletivo do problema e a disposição política e econômica de enfrentar suas causas”, afirma.