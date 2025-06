Após troca de ofensas, Trump ameaça subsídios e contratos federais de Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o governo encerrasse os contratos e subsídios federais direcionados a Elon Musk, intensificando as tensões entre os dois.

“A forma mais simples de reduzir o orçamento e economizar bilhões é cortar os subsídios e contratos de Elon. Nunca entendi por que Biden não fez isso!”, escreveu Trump em suas redes sociais nesta quinta-feira.

A proposta de Trump impacta diretamente uma das fontes de renda de Musk, pois as empresas Tesla e a SpaceX se beneficiam de recursos federais.

Após um confronto com o ex-assessor presidencial, Musk e Trump trocaram ataques nesta quinta-feira, após empresário criticar um projeto de lei sobre política tributária republicana, tema central da agenda de Trump.

Em uma declaração feita anteriormente em coletiva de imprensa, Trump disse estar "decepcionado" com as críticas de Musk, atribuindo sua insatisfação aos cortes nos créditos fiscais para veículos elétricos.

Em uma reviravolta, Musk respondeu em tempo real, postando diretamente nas redes sociais enquanto Trump falava. “Que ingratidão”, escreveu o CEO da Tesla, fazendo referência ao seu apoio financeiro à campanha republicana de 2024. “Sem minha ajuda, Trump teria perdido a eleição, os democratas controlariam a Câmara e os republicanos teriam uma margem de 51-49 no Senado.”

Durante a troca de farpas, as ações da Tesla caíram 17%, alcançando o menor valor do dia.A disputa expõe como as propostas de Trump e de outros republicanos podem colocar em risco bilhões de dólares para a Tesla.

“Estou muito decepcionado com Elon. Ajudei muito ele”, disse Trump, durante uma reunião no Salão Oval com o chanceler alemão Friedrich Merz. “Ele sempre falou bem de mim e nunca fez críticas pessoais, mas tenho certeza que isso mudará.”

Musk negou esse argumento em uma postagem no X, dizendo que não se importaria com a redução dos créditos fiscais, caso os legisladores abandonassem a “MONTANHA de CARNE DE PORCO NOJENTA” do projeto de lei.

Conflito de interesses

O projeto de lei tributária de Trump eliminaria em grande parte os créditos de até US$ 7.500 para veículos elétricos, afetando a Tesla e outros fabricantes até o final deste ano. Isso poderia gerar uma perda de cerca de US$ 1,2 bilhão no lucro anual da Tesla, informaram analistas do JPMorgan à Bloomberg.

Após deixar seu cargo de consultor na Casa Branca, Musk tem trabalhado para bloquear o projeto de lei tributária de Trump, que chamou de "abominação repugnante". Musk tem pressionado legisladores republicanos, incluindo o presidente da Câmara, Mike Johnson, para que mantenham os créditos fiscais para veículos elétricos.

Outro obstáculo surge de uma legislação aprovada no Senado, que altera as exigências de venda de veículos elétricos da Califórnia e ameaça gerar uma perda de US$ 2 bilhões para as vendas de créditos regulatórios da Tesla, segundo estimativas do banco JPMorgan.

Juntas, essas ações podem colocar em risco cerca de metade dos lucros esperados pela Tesla, estimados em mais de US$ 6 bilhões antes de juros e impostos este ano, em um relatório de 30 de maio.

Como o projeto prejudica a Tesla?

O projeto de lei aprovado pela Câmara prevê a eliminação progressiva dos créditos fiscais para eletricidade limpa e outras fontes, de forma antecipada. A proposta também inclui restrições rigorosas sobre o uso de componentes e materiais chineses, o que, segundo analistas, reduziria a eficácia dos créditos e dificultaria a venda para terceiros.

A divisão da Tesla voltada para sistemas solares e baterias criticou a proposta por eliminar incentivos fiscais para energia limpa, destacando que a retirada abrupta dessas vantagens pode prejudicar a independência energética dos EUA e a confiabilidade da rede elétrica.

As políticas que estão em risco, principalmente no setor de energia limpa e veículos elétricos, foram criadas sob a administração de Joe Biden. A Lei de Redução da Inflação, que inclui essas iniciativas, foi formulada para incentivar a produção doméstica de energia limpa e veículos elétricos, ampliando os lucros das empresas que investem em baterias e veículos nos Estados Unidos. A Tesla possui uma sólida presença nacional, com fábricas no Texas e na Califórnia, além de uma refinaria de lítio e unidades de produção de baterias.

Com essas políticas em vigor, as vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos cresceram 7,3%, alcançando o recorde de 1,3 milhão de unidades em 2024, de acordo com a consultora Cox Automotive.