Eleições nos EUA já acabaram? Veja projeções e quando sai o resultado oficial

RESUMO ＋ A votação das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos terminou na terça-feira, 3 de novembro. A Associated Press (AP) já declarou vencedores nas 435 disputas da Câmara e nas 35 eleições para o Senado, com maioria democrata nas duas casas. Outras organizações, como CNN, NBC News e Fox News, também fazem projeções eleitorais. Os resultados oficiais, porém, dependem da certificação dos votos em cada estado, processo que pode levar dias ou semanas.

As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos terminaram na terça-feira, 3 de novembro, e já é possível saber qual partido terá o controle do Congresso. Segundo a Associated Press (AP), os democratas conquistaram a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, em uma derrota para o Partido Republicano do presidente Donald Trump.

A agência americana já declarou vencedores nas 435 disputas da Câmara e nas 35 eleições para o Senado. Isso não significa, porém, que todos os votos tenham sido contabilizados ou que os resultados sejam oficiais.

Nos Estados Unidos, veículos de imprensa e empresas especializadas podem declarar um candidato vencedor antes da conclusão da apuração. A confirmação oficial cabe às autoridades eleitorais, que seguem regras e prazos diferentes em cada estado.

Quem ganhou as eleições dos EUA em 2026?

O Partido Democrata conquistou o controle das duas casas do Congresso americano, segundo a Associated Press. A agência declarou vencedores em todas as disputas pela Câmara e pelo Senado realizadas nesta eleição.

Os democratas alcançaram o mínimo de 218 cadeiras necessário para controlar a Câmara dos Representantes e conquistaram assentos suficientes para assumir a maioria no Senado.

Entre os resultados de maior repercussão está a vitória do democrata James Talarico no Texas, que derrotou o republicano Ken Paxton e conquistou uma cadeira no Senado. O estado também elegeu a democrata Gina Hinojosa para o governo, após a derrota do republicano Greg Abbott.

Apesar do resultado, Donald Trump continua presidente dos Estados Unidos. As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, não escolhem o presidente, mas renovam o Congresso e definem governos estaduais e outros cargos.

Quem faz as projeções das eleições americanas?

As projeções eleitorais nos Estados Unidos não são feitas pelo governo. Elas são produzidas por organizações de imprensa e empresas especializadas que acompanham a contagem dos votos e analisam quando uma disputa pode ser considerada decidida.

A Associated Press (AP) é uma das principais referências. A agência acompanha a apuração em todo o país e declara um vencedor quando conclui que não existe um cenário plausível para o candidato que está atrás reverter o resultado.

Outros veículos, como CNN, NBC News, ABC News, CBS News e Fox News, também possuem equipes que fazem suas próprias chamadas eleitorais, conhecidas como race calls.

Há ainda empresas especializadas em dados e resultados eleitorais, como a Decision Desk HQ (DDHQ), que produzem análises e projeções utilizadas na cobertura das eleições.

A Reuters e outros veículos também publicam resultados e informações sobre vencedores, mas nem sempre fazem as chamadas eleitorais diretamente. Por isso, é necessário identificar qual organização é responsável pela projeção divulgada.

Quando sai o resultado oficial das eleições dos EUA?

Não existe uma data única para a divulgação dos resultados oficiais das eleições americanas. Cada estado estabelece seu próprio calendário para concluir a apuração e certificar os votos.

Segundo a Comissão de Assistência Eleitoral dos Estados Unidos (EAC), os resultados divulgados na noite da eleição são preliminares, mesmo quando os sistemas indicam que todas as seções eleitorais enviaram seus dados.

Após o fechamento das urnas, as autoridades continuam a contabilizar os votos válidos, incluindo cédulas enviadas pelo correio, votos provisórios e votos de militares e cidadãos americanos que vivem no exterior.

Em seguida, os órgãos eleitorais conferem os registros da votação, verificam eventuais divergências e realizam os procedimentos exigidos pela legislação local antes de certificar os resultados.

Esse processo pode levar dias ou semanas. Em disputas apertadas, recontagens e questionamentos também podem afetar o calendário.

Os resultados oficiais devem ser consultados nos sites das autoridades eleitorais de cada estado. A EAC disponibiliza um diretório com acesso aos órgãos eleitorais estaduais.