Tesla tem queda de 15% nas vendas de carros elétricos feitos na China em maio

As vendas de veículos elétricos fabricados na China pela Tesla (TSLA) caíram 15% em maio na comparação anual, totalizando 61.662 unidades. O volume total considera os modelos Model 3 e Model Y destinados tanto ao mercado doméstico quanto à exportação. Foi o oitavo mês seguido de retração, de acordo com dados da Associação de Carros de Passeio da China (CPCA) divulgados nesta quarta-feira, 4.

Na comparação com abril, houve uma alta de 5,5%. Ainda assim, a montadora enfrenta dificuldades crescentes no maior mercado automotivo do mundo, em meio à guerra de preços que ela mesma iniciou em 2023 e que agora envolve mais de 40 marcas. A Tesla também vem sendo pressionada por modelos locais mais baratos e igualmente potentes, como os da chinesa BYD, que teve crescimento de 14,1% nas vendas globais em maio, com 376.930 unidades vendidas.

Na tentativa de reverter a queda, a Tesla lançou novas promoções, como a transferência gratuita do sistema de condução semiautônoma para carros novos até o fim de junho. A empresa também passou a integrar uma campanha estatal que incentiva a venda de veículos elétricos em áreas rurais.

Europa e Reino Unido recuam

As vendas da Tesla também perderam força na Europa. A empresa registrou quedas significativas em países como Espanha, Portugal, Dinamarca e Suécia, impactada pelo envelhecimento da linha de modelos e pelas polêmicas políticas envolvendo o CEO Elon Musk.

No Reino Unido, as vendas caíram 46% em maio, para 1.758 unidades, ante 3.244 no mesmo período do ano anterior. Apesar disso, a Tesla segue como a líder em vendas de veículos 100% elétricos no mercado britânico em 2025.

Pontos fora da curva

Em meio à retração global, dois mercados se destacaram positivamente. Na Noruega, as vendas da Tesla saltaram 213% em maio na comparação anual, puxadas pelo novo Model Y, em um país que lidera globalmente a adoção de veículos elétricos.

Já na Austrália, a montadora teve o melhor desempenho em quase um ano: foram 3.897 veículos vendidos no mês, uma alta de mais de 675% em relação a abril. O avanço foi impulsionado pela forte demanda local pelo Model Y, cujas vendas cresceram 122,5% em relação a maio de 2024.

Apesar do alívio em mercados pontuais, analistas afirmam que a Tesla ainda enfrenta desafios globais diante da concorrência crescente e do avanço dos veículos híbridos.