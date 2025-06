Elon Musk afirma não querer 'assumir responsabilidade' por decisões de Trump

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou durante entrevista que não deseja criticar Donald Trump, mas também não quer 'assumir responsabilidade' por tudo que o governo está fazendo. Na última quinta-feira, 29, o presidente dos Estados Unidos elogiou o bilionário.

“Este será seu último dia, mas não de verdade, porque ele estará sempre conosco, ajudando o tempo todo. Elon é sensacional!”, escreveu Trump em sua conta na Truth Social.

Apesar dos elogios, Musk afirmou em entrevista no último domingo, 1, ao Sunday Morning, da CBS, que está em um dilema e que não apoia todas as políticas do governo norte-americano.

O departamento que chefiava na Casa Branca - DOGE - for responsável pelo corte de milhares de empregos federais nos primeiros meses do mandado de Trump. Mesmo assim, Musk defendeu sua atuação no governo e alertou que o setor "virou bode expiatório de tudo. Então, se havia algum corte, real ou imaginado, todos culpavam o DOGE”.

O bilionário também expressou insatisfação com o pacote de impostos e gastos multibilionário do Partido Republicano que está sendo debatido no Congresso. A proposta, que combina aumento de gastos e redução de impostos, tende a aumentar em trilhões a dívida pública dos Estados Unidos - algo que, segundo ele, contraria os esforços de contenção promovidos pela equipe do DOGE.

“Fiquei decepcionado com esse pacote de gastos tão amplo”, afirmou o empresário em entrevista, destacando que a medida enfraquece o trabalho desenvolvido por sua equipe no governo.

Mesmo diante das críticas, o governo Trump pretende levar adiante as reformas iniciadas por Musk. O diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, Russell Vought, afirmou à CNN que a administração continuará pressionando o Congresso e usará mecanismos executivos para viabilizar os cortes planejados pelo DOGE.

Questionado sobre acusações de que o órgão teria ido além de suas atribuições ao propor reestruturações administrativas, Vought minimizou as críticas.

“Não duvido que o Congresso vá fazer acusações. Algumas vêm dos próprios órgãos de controle deles, mas esses órgãos têm um histórico de erros. E isso não vai nos impedir de seguir em frente com os cortes do DOGE”, completou Vought.

Apesar da promessa de cortes trilionários feita por Musk ao assumir o cargo, os números divulgados pelo próprio DOGE mostram resultados bem abaixo das expectativas - e ainda estão sendo colocados em dúvida por analistas.

Além disso, o envolvimento direto na política afetou negativamente a imagem de Musk. A repercussão pública da sua atuação no governo teve reflexos na Tesla, que passou a ser alvo de vandalismo, com lojas e veículos danificados em diferentes regiões.