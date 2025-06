Tarifas dos EUA disparam déficit comercial do Canadá para nível recorde em abril

As tarifas impostas pelos Estados Unidos levaram a um aumento acentuado no déficit comercial do Canadá em abril, para um recorde de 7,1 bilhões de dólares canadenses (US$ 5,2 bilhões), informou a agência governamental Statistics Canada (SC) nesta quinta-feira, 5.

Os novos números divulgados revelam que as exportações canadenses caíram 10,8% em abril, para 60,5 bilhões de dólares canadenses, seu nível mais baixo desde junho de 2023.

A economia canadense também reduziu suas importações em abril, em 3,5%, para 67,6 bilhões.

Abril foi o terceiro mês consecutivo de queda nas exportações "e o maior declínio percentual em cinco anos", detalhou a SC, que observou que em março e abril os EUA impuseram tarifas sobre as importações do Canadá, especialmente no setor automotivo estratégico.

As exportações de veículos e peças caíram 17,4% em abril.

"Após a imposição de tarifas dos EUA sobre automóveis estrangeiros no início do mês, os fabricantes do Canadá reduziram a produção em abril, o que levou a uma queda acentuada nessas exportações", explicou a aência.

As exportações de mercadorias caíram 15,4%, e as exportações de energia registraram queda de 7,9%.

Os EUA são o maior parceiro comercial do Canadá e, juntamente com o México, fazem parte do acordo de livre-comércio entre os três.

Em 2024, os Estados Unidos foram o destino de quase 77% de todas as exportações canadenses.

No ano passado, o Canadá exportou mercadorias no valor de US$ 721,1 bilhões. Quase 30% do produto interno bruto (PIB) do Canadá dependia das exportações.