Marco Rubio avalia deixar o governo Trump após derrota republicana nas eleições dos EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, avalia deixar o governo do presidente Donald Trump após a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato desta semana, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela agência Bloomberg.

A reportagem foi publicada nesta quinta-feira, 5.

Rubio, que também acumula o cargo de conselheiro de segurança nacional de Trump, ainda não tomou uma decisão sobre abandonar as duas funções que ocupa — e não há cronograma para uma eventual saída. Ele e sua equipe de assessores, porém, já discutem alternativas para o futuro político do republicano, segundo as fontes, que pediram anonimato para falar sobre deliberações internas.

O chefe da diplomacia americana já conversou com funcionários da Casa Branca sobre a possibilidade de renunciar e recebeu pedidos para permanecer no posto.

Derrota histórica

A avaliação de Rubio ganhou força depois que os republicanos perderam o controle da Câmara dos Representantes e do Senado na eleição de terça-feira, 3 — um revés que reduz drasticamente o poder de Trump nos dois anos finais de seu mandato.

Com a nova composição do Congresso, os democratas terão poder para abrir investigações e pressionar o governo — um cenário que, segundo o cientista político Ian Bremmer, deve testar a lealdade do gabinete de Trump.

Departamento de Estado nega

O Departamento de Estado rebateu a informação com veemência. "Esta é uma fake news completa e total, baseada na palavra de fontes anônimas, digna de tabloide", disse Dylan Johnson, secretário adjunto de Estado para Assuntos Públicos Globais.

O secretário não discutiu deixar o cargo e continuará a servir com orgulho no governo do presidente Trump muito depois de esta fake news ser revelada como mais uma fraude sem fundamento — afirmou, em comunicado.