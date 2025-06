Briga de bilionários: ações da Tesla caem 16% com atritos entre Elon Musk e Donald Trump

As ações da Tesla caíam 16% nesta quinta-feira, 5, enquanto Elon Musk, CEO da companhia, e o presidente Donald Trump trocaram farpas sobre o projeto de lei de gastos que tramita no Congresso. A informação foi divulgada pela Bloomberg.

O republicano discursou no Salão Oval nesta manhã e disse que Musk estava decepcionado com a não inclusão dos créditos para veículos elétricos no projeto. "Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se teremos mais", disse Trump no Salão Oval na quinta-feira. "Fiquei surpreso."

No entanto, o empresário rebateu e afirmou que Donald Trump não teria vencido as eleições presidenciais contra a democrata Kamala Harris, em 2024, sem sua ajuda.

"Sem mim, Trump teria perdido a eleição, os democratas controlariam a Câmara e os republicanos estariam em 51-49 no Senado", publicou Musk no X (antigo Twitter).

Musk, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 419 bilhões, chamou o projeto de lei de "abominação repugnante", marcando uma mudança significativa em seus comentários sobre o governo.

Crise na Tesla?

A queda nas ações ocorre após a fabricante de veículos elétricos registrar uma alta de 22% em maio. Os números foram considerados fracos pelos investidores. E diante desse cenário, Musk encerrou seu mandato como chefe do chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Trump.

As ações da Tesla acumulam queda de 20% este ano e estão bem abaixo da máxima de US$ 488,54 alcançada em 18 de dezembro.

Desde o fim do trabalho de Musk como funcionário público especial, ele parece estar em divergência com o governo Trump e partiu para um ataque direto contra o projeto de lei de redução de impostos do presidente.

O CEO da SpaceX e da xAI publicou uma série de ataques contra o projeto de lei de Trump no X na quarta-feira, 4.

Segundo a Bloomberg, Musk tentou convencer Trump e outros membros do Partido Republicano a alterar alguns pontos do projeto de lei de Trump que restringiriam os créditos fiscais para veículos elétricos e energia solar residencial — setores que geram lucros para a Tesla. A medida também consistiria em uma nova taxa anual de US$ 250 para motoristas de veículos elétricos.

A Tesla também enfrenta uma queda nas vendas de seus veículos elétricos nos principais mercados da Europa e o declínio da reputação da marca em vários países ocidentais.

A companhia também está sob pressão para lançar um serviço de transporte por aplicativo autônomo este mês em Austin, Texas. Musk afirmou que a Tesla já está testando veículos autônomos naquele mercado, mas seu principal concorrente, a Waymo, já opera um serviço de robotáxi comercial em parceria com a Uber.