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Após final da Copa, Trump afirma que relação com Espanha melhorou

Presidente dos EUA afirmou ter parabenizado a Espanha pela conquista da Copa do Mundo e negou atritos com o governo espanhol.

Trump: presidente dos EUA nega tensões após acompanhar a final da Copa do Mundo. (Christopher Neundorf/EFE/EPA)

Trump: presidente dos EUA nega tensões após acompanhar a final da Copa do Mundo. (Christopher Neundorf/EFE/EPA)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de julho de 2026 às 10h54.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que não há mais "tensões" entre seu país e a Espanha, após acompanhar a vitória da seleção espanhola na final da Copa do Mundo. A declaração foi dada antes de o republicano embarcar no Air Force One para retornar a Washington.

Segundo a EFE, Trump disse que conversou com representantes da Espanha para parabenizar a equipe pela conquista do torneio, mas não esclareceu se o contato foi diretamente com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que esteve no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para assistir à decisão.

"Falei com a Espanha e os parabenizei por ter uma grande equipe", afirmou o presidente americano.

Ao ser questionado sobre a relação entre os dois países, Trump respondeu que o cenário mudou.

"Não, não tenho tensões. Não tenho tensões com ninguém", declarou.

Trump participou da cerimônia de premiação

Após o encerramento da partida, Trump participou da cerimônia de entrega das medalhas aos jogadores das duas seleções finalistas. O presidente americano também entregou o troféu da Copa do Mundo ao capitão da Espanha, Rodri.

Apesar da declaração conciliatória, a relação entre Washington e Madri passou por momentos de tensão desde o retorno de Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025.

Um dos principais pontos de divergência envolveu os compromissos da Espanha com os gastos em defesa no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), tema que gerou críticas do governo americano ao Executivo liderado por Sánchez.

*Com EFE 

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