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Fonte desaba durante festa pelo título da Espanha; um adolescente morreu

Estrutura cedeu após várias pessoas subirem no monumento durante a festa pelo título da Copa do Mundo

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de julho de 2026 às 08h14.

Um adolescente de 13 anos morreu após o desabamento de uma fonte durante as comemorações pelo título da Espanha na Copa do Mundo de 2026, em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca, informou a prefeitura da cidade nesta segunda-feira, 20.

"O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da Seleção Espanhola na Copa do Mundo de Futebol acabou se tornando uma tragédia", afirmou a administração municipal em publicação nas redes sociais. A prefeitura também manifestou solidariedade à família da vítima e desejou rápida recuperação aos demais feridos.

Segundo a imprensa espanhola, várias pessoas subiram na estrutura para celebrar a conquista, mas a fonte cedeu por causa do excesso de peso.

Festa pelo título terminou em tragédia

A Espanha conquistou seu segundo título mundial no domingo, ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da final disputada no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. A vitória desencadeou celebrações em diversas cidades do país.

Buzinas, fogos de artifício, vuvuzelas e festas tomaram as ruas espanholas até a madrugada. Em Madri, equipes de limpeza trabalharam nas primeiras horas desta segunda-feira para recolher lixo, latas e garrafas antes da chegada da delegação campeã.

A seleção espanhola tem um desfile programado pelo centro da capital até a Praça de Cibeles, tradicional palco das comemorações esportivas no país.

*com AFP

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