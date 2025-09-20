Mundo

Aeroporto de Dublin reabre terminal após alerta de segurança e esvaziamento de terminal

Segundo a administração do Aeroporto, a expectativa é de que os voos sejam retomados nos próximos 30 minutos

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 11h29.

O Aeroporto de Dublin reabriu, neste sábado, seu Terminal 2 após ter sido esvaziado durante várias horas como medida de precaução, depois de um alerta de segurança, informou o aeroporto irlandês nas redes sociais.

“O Aeroporto de Dublin confirma que o Terminal 2 foi liberado”, escreveu o aeroporto de Dublin na rede social X às 13h50 (horário local, 9h50 de Brasília).

A administração informou também que os passageiros poderão voltar a acessar o terminal em breve e que a expectativa é de que os voos sejam retomados nos próximos 30 minutos.

Também advertiu que "é possível que algumas interrupções temporárias continuem durante o resto do dia" e recomendou aos passageiros que consultem suas respectivas companhias aéreas para receber atualizações.

Em uma publicação anterior, o Aeroporto de Dublin confirmou que havia esvaziado seu Terminal 2 como medida de precaução que, de acordo com a emissora pública irlandesa "RTÉ", ocorreu após o recebimento de um "alerta de segurança" por volta das 11h30 (horário local, 7h30 de Brasília).

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre a natureza deste alerta.

A polícia irlandesa (Garda) também confirmou no X a presença de agentes na "cena de um incidente" no Terminal 2 do aeroporto e indicou que o acesso de veículos a ambos os extremos do local estava restrito.

Ao mesmo tempo, imagens em redes sociais mostraram milhares de pessoas aguardando do lado de fora do complexo aeroportuário durante a manhã.

O incidente ocorre em um dia de caos nos aeroportos europeus, depois que um ataque cibernético ontem à noite afetou uma das empresas fornecedoras de sistemas de check-in e embarque, causando atrasos e cancelamentos nos aeroportos de Bruxelas, Berlim e Heathrow, em Londres.

No entanto, o Aeroporto de Dublin esclareceu no X que o esvaziamento de seu Terminal 2 é um incidente sem relação com o ataque cibernético.

“Separadamente, um problema de software em nível europeu está causando impactos menores nos aeroportos hoje, incluindo os de Dublin e Cork”, escreveu a administração.

