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Aeroporto de Bagdá é alvo de série de ataques contra base dos EUA

Autoridades locais divergem sobre número de ataques e não há confirmação de vítimas

Instalação americana no Iraque foi atingida por foguetes e drones (Ismael Adnan Yaqoob/Anadolu via Getty Images)

Instalação americana no Iraque foi atingida por foguetes e drones (Ismael Adnan Yaqoob/Anadolu via Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 10h39.

Um centro diplomático e logístico dos Estados Unidos localizado no Aeroporto Internacional de Bagdá, no Iraque, foi alvo de uma sequência de ataques com foguetes e drones na madrugada deste domingo, 22, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

Segundo autoridades de segurança iraquianas ouvidas pela agência AFP, a instalação foi atingida por pelo menos seis ofensivas. Um alto funcionário afirmou que oito ataques distintos foram registrados até o amanhecer. Parte dos projéteis caiu nas proximidades da base americana.

De acordo com uma fonte policial local, um veículo equipado com sistema lançador de foguetes foi localizado no bairro de Al Jihad, próximo ao aeroporto da capital iraquiana.

Até o momento, não há informações oficiais sobre mortos ou feridos.

O aeroporto de Bagdá abriga estruturas utilizadas por forças e diplomatas dos Estados Unidos no Iraque. Facções armadas iraquianas alinhadas ao Irã costumam reivindicar ataques contra interesses americanos na região, em meio às tensões envolvendo Teerã, Israel e Washington.

Os novos ataques ocorrem em meio à intensificação do conflito no Oriente Médio, que já provocou alertas de segurança e evacuação de cidadãos americanos em áreas consideradas de risco.

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