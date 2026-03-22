Irã diz que usará novas armas para ampliar ofensiva contra Israel e EUA

Autoridades militares do Irã afirmaram neste domingo, 22, que o país vai intensificar sua ofensiva com o uso de armamentos mais avançados e manter a batalha até alcançar a “rendição” de Israel e dos Estados Unidos.

Segundo o general de divisão Ali Abdollahi, comandante do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, as Forças Armadas iranianas vêm produzindo novos equipamentos e armas com apoio de cientistas do país e pretendem usar esse arsenal para “alterar completamente os cálculos do inimigo”.

Abdollahi afirmou ainda que a doutrina militar iraniana deixou de ser defensiva e passou a ser ofensiva, o que, segundo ele, provocou mudanças nas táticas adotadas no campo de batalha. De acordo com o comandante, os adversários do Irã já perceberam parte dessa mudança, e esse movimento seguirá produzindo novos efeitos no confronto.

Na mesma linha, o porta-voz do Ministério da Defesa iraniano, general Reza Talaeinik, declarou que as Forças Armadas seguirão em um “caminho de combate sem interrupção” até alcançar “a interrupção total e a rendição do inimigo”.

Segundo Talaeinik, há no país uma disposição comum entre população, combatentes e autoridades para manter a ofensiva, punir o agressor, compensar os danos e reforçar a capacidade de dissuasão no futuro.

As declarações foram feitas no 23º dia da guerra. Segundo o texto, o Irã manteve ataques contra Israel e também contra alvos americanos no Oriente Médio.

Na noite de sábado, o país lançou mísseis contra Dimona e Arad, no sul de Israel, áreas próximas à principal instalação nuclear israelense. Os ataques deixaram cerca de 120 feridos. Já neste domingo, o Irã voltou a atingir a região central do território israelense.

Do lado israelense, as Forças de Defesa de Israel informaram pela manhã uma nova onda de bombardeios contra alvos no centro de Teerã, sem divulgar mais detalhes.