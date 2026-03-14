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Embaixada dos Estados Unidos na capital do Iraque é atacada por drone

Forças de segurança afirmam não saber sobre feridos; ataques no Iraque se tornaram recorrentes desde início da guerra contra o Irã

Ataques aos diplomatas americanos também aconteceram no dia 1º, 7 e 10 de março, segundo fontes de segurança iraquianas (AFP/AFP)

Ataques aos diplomatas americanos também aconteceram no dia 1º, 7 e 10 de março, segundo fontes de segurança iraquianas (AFP/AFP)

Letícia Ozório e EFE

Publicado em 14 de março de 2026 às 13h44.

A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, foi atingida por um ataque de drone, que provocou chamas e fumaça no local.

A informação é de fontes de segurança iraquianas, que reveleram não saber sobre vítimas.

Desde o início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, a embaixada do país em Bagdá tem sido alvo de ataques.

No dia 1º de março, dezenas de manifestantes tentaram adentrar a Zona Verde, região ao centro de Bagdá onde fica a embaixada.

Aos gritos, os manifestantes pediam "morte à América".

Menos de uma semana depois, no dia 7, foguetes atingiram a embaixada, mas não se sabe a origem do ataque. No entanto, o sistema de defesa antiaérea inteceptou os projéteis e evitou maiores danos.

O primeiro-ministro iraquiano Mohammed Shia al-Sudani condenou o ataque, classificando como "ato terrorista" e ordenando a perseguição aos responsáveis.

Segundo o líder, atacar missões diplomáticas constitui uma ameaça à segurança e a estabilidade do Iraque.

Ataques à embaixada americana

Em 10 de março, um drone atingiu o Centro de Apoio Diplomático de Bagdá. Trata-se de um complexo usado por funcionários da diplomacia americana perto do aeroporto da região.

Ao menos seis drones foram lançados, dos quais cinco foram interceptados. Um caiu na área, mas não foram relatados feridos.

Em respostas, os EUA e Israel vem bombardeando quartéis das milícias das Forças de Mobilização Popular, que são grupos integrados às Forças Armadas iraquianas. Alguns desses grupos são considerados como "terroristas" pelo governo americano.

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