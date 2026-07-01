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Acordo comercial entre UE e EUA entra em vigor nesta quarta; veja o que muda

Pacto começou a valer após meses de impasse e inclui mecanismos para suspensão em caso de descumprimento

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 10h38.

O acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos entrou em vigor nesta quarta-feira, 1º, estabelecendo uma tarifa de 15% para a maior parte dos produtos europeus exportados ao mercado americano, enquanto bens industriais dos Estados Unidos passam a entrar no bloco europeu sem cobrança de tarifas.

O pacto foi firmado em agosto do ano passado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como forma de evitar a aplicação de tarifas de 25% que Washington ameaçava impor durante a disputa comercial entre os dois lados.

A implementação do acordo, no entanto, foi adiada por meses após duas rejeições do Parlamento Europeu. Os eurodeputados congelaram o texto inicialmente em janeiro, diante das ameaças tarifárias feitas por Trump contra países europeus durante a disputa envolvendo a Groenlândia. Em fevereiro, a tramitação voltou a ser suspensa após a Suprema Corte dos Estados Unidos considerar ilegais tarifas globais impostas unilateralmente pelo governo americano.

UE poderá suspender o pacto em caso de descumprimento

O Parlamento Europeu aprovou o acordo somente após negociar salvaguardas que permitem à União Europeia suspender sua aplicação caso os Estados Unidos descumpram os compromissos assumidos.

Segundo a Comissão Europeia, Bruxelas também poderá interromper o pacto se as preferências concedidas aos produtos americanos provocarem prejuízos graves à indústria europeia ou se Washington não reduzir para 15% as tarifas aplicadas ao aço e ao alumínio.

O porta-voz de Comércio da Comissão Europeia, Olof Gill, afirmou que o bloco continuará trabalhando para garantir que todas as cláusulas do acordo sejam implementadas integralmente.

O tratado tem validade até 31 de dezembro de 2029, ano em que termina o segundo mandato presidencial de Donald Trump. A Comissão Europeia poderá propor uma prorrogação caso considere a medida conveniente.

*Com EFE 

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